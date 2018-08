Gli sviluppatori di Dying Light 2 svelano qualche dettaglio in più sul sistema di

Quake Champions : Gli sviluppatori potrebbero aggiungere mappe e personaggi di altri titoli Bethesda : Bethesda potrebbe portare altri personaggi delle sue IP nel free-to-play Quake Champions.Come riporta Gamingbolt, il Community Developer di id Joshua Boyle lo ha confermato in un'intervista:"Non appena ho cominciato a lavorare al progetto ho pensato, lo stiamo facendo bene? E' qualcosa che in qualche modo non è mai stato fatto in un FPS e abbiamo ampio spazio di manovra."Read more…

Settima beta di iOS 12 - watchOS 5 e tvOS 12 aGli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata , con le Memoji e FaceTime di gruppo ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli ...

Fallout 76 : Gli sviluppatori parlano di editor del personaggio - sistema di perk e photo mode : La QuakeCon 2018 è stata l'occasione ideale per Bethesda di parlare in maniera più approfondita della propria line up, con interessanti panel che si sono concentrati su DOOM Eternal, Rage 2 ma anche su Fallout 76.Come riporta VG24/7, nel corso di uno di questi Todd Howard e altri membri del team di sviluppo hanno potuto intrattenere gli astanti con una lunga chiacchierata su alcuni temi di Fallout 76, svelando nuove informazioni sull'editor del ...

Resident Evil 2 : Gli sviluppatori svelano alcuni dettagli sulla creazione di Leon - Claire - la rigiocabilità e molto altro : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il director di Resident Evil 2 Kazunori Kadoi, il direttore del team Yasuhiro Ampo e il produttore Yoshiaki Hirabayashi, i quali hanno fornito molti dettagli interessanti sul remake in uscita.Come riportato da Dualshockers, Gli sviluppatori iniziano dicendo che sono stati sorpresi dalla ricezione positiva all'E3 e onorati dal premio Game Critics. Lo sviluppo sta "procedendo senza ...

PUBG : Gli sviluppatori puntano a migliorare il gioco nei prossimi tre mesi : BlueHole Studios ha aperto un sito Web intitolato "Fix PUBG" dedicato alla roadmap per l'implementazione di molte delle richieste fatte dai giocatori al fine di migliorare il popolare PlayerUnknown's Battlegrounds.Come segnala Dualshockers, la tabella di marcia abbraccia il periodo tra agosto e ottobre e promette miglioramenti di ampia portata per le prestazioni del server, soluzioni anti-cheat, migliorie per matchmaking e correzioni di ...

Star Citizen sarà pay to win? Per Gli sviluppatori "vince chi si diverte" : Potremmo definire la community di Star Citizen come una delle più pazienti del mondo, considerando come siano passati ormai anni dalla chiusura della sua campagna KickStarter senza che gli sviluppatori abbiano reso nota una data d'uscita ufficiale per il gioco.Nonostante questo, recentemente i fan si sono dimostrati alquanto seccati dall'emergere di un meccanismo pay to win all'intero di Star Citizen, che permette ai giocatori che hanno già ...

I malware per Windows viaggiano sulle app Android - spesso all'insaputa deGli sviluppatori : Una metodologia molto raffinata, che di certo non si vede spesso per quanto riguarda il mondo dei malware Android.

"Atlas" potrebbe essere il nuovo gioco di Studio Wildcard - Gli sviluppatori di Ark : Survival Evolved : Come segnala PlayStation LifeStyle, sul canale YouTube di Studio Wildcard è comparso poco tempo fa un video accompagnato dalla didascalia "Atlas Internal Trailer 2 Final." Gli utenti che hanno visionato il filmato affermano che è stato rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione, ma non prima della rapida azione di Internet: in men che non si dica, il video è stato copiato! Si può notare, infatti, che la qualità del trailer qui sotto sembra ...

Cyberpunk 2077 : Gli sviluppatori si espongono riguardo il processo creativo e il ruolo delle gang nel gioco : Il processo di scrittura della sceneggiatura di Cyberpunk 2077 è stato un processo multistrato, nel quale gli scrittori si sono sforzati per mantenere l'atmosfera e allo stesso tempo liberare la loro creatività, riporta Gamingbolt.I titoli CD Projekt RED sono noti per avere un comparto narrativo di una certa profondità e di rilievo, dalle dinamiche complesse e curate. Ebbene uno degli sceneggiatori di Cyberpunk 2077 ha raccontato come il ...

FIFA 19 Picth Notes : le Note deGli Sviluppatori. DettaGli sul gameplay : Ciao a tutti! Benvenuto in FIFA 19 e a una nuova serie che abbiamo deciso di chiamare Note degli Sviluppatori. Siamo rimasti colpiti dal numero di giocatori che si sono divertiti con FIFA 18 e hanno trascorso ore e ore a costruire attentamente le loro squadre, a giocare con i loro calciatori preferiti e a […] L'articolo FIFA 19 Picth Notes: le Note degli Sviluppatori. Dettagli sul gameplay proviene da I Migliori di FIFA.

Gli sviluppatori di Crackdown 3 vogliono evitare gli errori commessi con Crackdown 2 : Crackdown 3 è una delle prossime esclusive di Microsoft, e come riporta Usgamer sembra proprio che il team di sviluppo abbia tutte le intenzioni di evitare di ripetere quanto accaduto con Crackdown 2, il quale ebbe un'accoglienza alquanto travagliata.Paul Porter, managing director di Sumo Digital spiega come desidera non commettere gli stessi errori: "Credo che la mia esperienza con Crackdown sia simile a quella di molte altre persone: ho ...

Spunta un'immagine della mappa di Anthem che secondo Gli sviluppatori rispecchia più o meno la grandezza finale del mondo di gioco : Tra le tante, molte domande che abbiamo sull'ambizioso RPG di BioWare, Anthem, una riguarda il suo mondo di gioco e quanto questo sarà grande. Di recente, è stata rivelata un'enorme porzione della mappa di Anthem e, a quanto pare, l'immagine comparsa rispecchierebbe quasi nella sua interezza il mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, Brenon Holmes di BioWare ha risposto in una discussione su Reddit, dove veniva chiesto se la mappa mostrata di ...

Gli sviluppatori di Detroit e Heavy Rain perdono la causa contro un ex-dipendente dello studio : Alcuni di voi ricorderanno il polverone alzatosi attorno a Quantic Dream un po' di mesi fa, quando lo studio venne accusato da alcuni ex dipendenti di essere un ambiente lavorativo tossico.Ebbene, riporta Eurogamer, il caso Quantic Dream (stiamo parlando degli sviluppatori di Detroit e Heavy Rain) ha dei risvolti. Oltre alle cause legali mosse da parte di Qauntic Dream contro le testate giornalistiche che hanno mosso indagini in questa ...