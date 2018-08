Gli appuntamenti di martedì 14 agosto a Bologna e dintorni | session di mezzanotte

Rieti - Gli appuntamenti della vigilia di Ferragosto in città e in tutto il Reatino : Roccantica fa un tuffo indietro di mille anni col Medioevo in festa, la rievocazione storica tra taverne aperte e gastronomia, cortei e spettacoli, musica, costumi dell'epoca fino a Ferragosto. A ...

Festa del mare a Bari - Gli appuntamenti di martedì 14 agosto : I dettagli Bari Doppio appuntamento a Bari, martedì 14 agosto, per la «Festa del mare», rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari che per due settimane ...

Calendario economico - Gli appuntamenti per la settimana di ferragosto : ... il dato trimestrale dovrebbe mostrare una lieve accelerazione dallo 0,3% allo 0,4%; sempre in Germania usciranno le rilevazioni ZEW del sentimento sull'economia tedesca, con un dato in attenuazione ...

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni : Bosso & Biondini suonano Jack London : ... piazzale Bacchelli 4, ore 18, ingresso libero "Fare posto a cose grandi" è il tema " da una frase di Aldo Moro " della tre giorni del tradizionale Ferragosto in seminario tra incontri, spettacoli e ...

"Van li effluvi de le rose" - continuano Gli appuntamenti con Bibbona in Musica : Giovanni Giannini, pianista, musicista a tuttotondo, interprete, compositore, autore di spettacoli teatrali e Musical, noto al pubblico cecinese ed oltre confine per la sua attività artistica che lo ...

Concerti - teatro - tradizioni. Gli appuntamenti di oggi in provincia di Trapani : Gli insegnanti della scuola pubblica possono acquistare i biglietti per gli spettacoli del Luglio Musicale utilizzando i bonus del governo. MARSALA - Complesso San Pietro , ore 21,30, MAMMA MIA !, ...

Festa del mare a Bari - Gli appuntamenti per domenica 12 e lunedì 13 agosto : E ora Bari ricorda l'indimenticato dj del Rainbow e del Renoir nell'ambito della 'Festa del mare', la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e ...

Musica - cinema - teatro e tanto altro. Gli appuntamenti del fine settimana : Gli spettacoli e le conferenze di Patti hanno portato la storia e il fascino della cultura popolare siciliana oltre che nel resto d'Italia anche in Australia, Messico, Francia, Argentina e Sudafrica ...

Estate a Pordenone 2018 : Gli appuntamenti in programma sabato 11 agosto : La Galleria Bertoia ospita la mostra Le ville venete, Le ville friulane, istriane e dalmate, racconti e disegni di un incredibile patrimonio che il mondo ci invidia. Un excursus nella storia di 96 ...

Edenlandia : tra musica - comicità e giochi - tanti Gli appuntamenti per il lungo weekend di ferragosto : Edenlandia propone una cinque giorni di appuntamenti da non perdere, tra inaugurazioni, concerti, spettacoli e il grande ferragosto Eden. A dare il via alla staffetta di appuntamenti l'apertura di Old Wild West, che per la prima volta in Europa approda in un parco dei divertimenti. Il noto brand, ...

Gli appuntamenti di venerdì 10 a Bologna e dintorni : poesie per Ustica : ... il film di Matteo Garrone "Dogman" premiato a Cannes, racconta - senza incedere sui particolari scabrosi della vicenda di cronaca - la vendetta di un mite tolettatore di cani contro le vessazioni di ...

Marsala - Gli appuntamenti fino a mercoledì a partire da questa sera : questa sera si proietta un film adatto alle famiglie al Complesso San Pietro , ore 21,30, WONDER. DOMANI, Venerdì 10 - Cantine Florio , dalle ore 19, CALICI DI STELLE, visite e degustazioni - Antiche ...

Vino e cielo stellato - Gli appuntamenti in Val d'Elsa : Vino e offerta culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l'abbinamento vincente dell'evento, in una formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli, design ...

BARI SOCIAL SUMMER : CONCLUSI Gli appuntamenti DEL VILLAGGIO DEL MARE A PANE E POMODORO OLTRE 1400 PERSONE COINVOLTE : Tante e nuove iniziative sono state il fulcro del successo del VILLAGGIO del MARE: yoga per bambini, ginnastica dolce per anziani, spettacoli di teatro per ragazzi e letture, sia sul MARE sia a bordo ...