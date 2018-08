Germania | segnali positivi dall' economia

Germania : segnali di ripresa per le vendite al dettaglio : Teleborsa, - segnali positivi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di giugno, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,2% su mese dopo il -2,1% registrato nel mese precedente . Il ...

Germania : segnali di ripresa per le vendite al dettaglio : segnali positivi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di giugno, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,2% su mese dopo il -2,1% registrato nel mese precedente . Il dato è migliore ...

Germania - Csu : "Pronti a compromesso" - segnali di distensione della Cdu : ... da ministro degli Interni e come capo della Csu, , il primo ministro bavarese Markus Soder , Csu, ha mostrato toni più concilianti: "Siamo pronti al compromesso, come bisogna essere in politica". "...