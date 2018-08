Genova | anziano disperso | anche i droni per le ricerche

Genova : anziano disperso da ieri nei boschi dell’entroterra : Sono in corso da ieri a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova , le ricerche di un uomo che non è rientrato a casa dopo essere uscito per fare una passeggiata nei boschi della zona. A dare l’allarme sono stati i familiari dell’82enne. Nelle ricerche sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco. L'articolo Genova : anziano disperso da ieri nei boschi dell’entroterra sembra essere il primo su Meteo Web.

Caldo Genova - colpo di calore per un anziano : ricovero in codice rosso : codice rosso per un anziano rimasto vittima oggi di un colpo di calore a Genova. L’anziano è stato trasferito nell’ospedale di Villa Scassi. Dal punto di vista delle temperature la Liguria sta vivendo giorni roventi, con livelli di umidità molto elevati (71% a Genova) e temperature che superano in alcuni casi di 35 gradi, soprattutto nello spezzino. Arpal ha emesso un nuovo avviso meteorologico su tutto il territorio regionale. La ...