Genitore 1 e genitore 2 è un' espressione bruttissima

Viva il Genitore mamma : Manco fossi matto m’azzarderei a prendere posizione sulla faccenda da spiaggia del momento, il genitore 1 o il genitore 2, e se sia meglio persino avere un genitore A oppure B che avere una mamma e un papà. Roba difficile, perciò la faccio corta: dovrebbe essere riconosciuto uno e un solo genitore,

“Genitore” - quando il termine è troppo ampio per l’orizzonte attuale : È estate. Fa caldo. Condizioni ideali per il risorgere di un malinteso (sia detto con ottimismo): lo scandalo di genitore 1 e 2. Sono passati quasi 5 anni da quando la proposta dell’allora delegata ai diritti civili Camilla Seibezzi è stata vittima di un equivoco per la prima volta. È come un telefono senza fili che per una strana maledizione non si interrompe mai. Anche se qualcuno urla che non è così, anche con i sottotitoli, anche con le ...

Genitore 1 e 2 è orrendo - Truce ha ragione - ahinoi : Parlo bene di una cosa che vuole fare il Truce, so che la farà maluccio, e per ragioni strumentali, con boria e senza toni sensibili, ma la farà, probabilmente, e ex malo bonum, qualche volta succede. ...

Salvini attaccato dalla Sinistra : "fiero di essere troglodita"/ "Via Genitore 1 e 2" : è scontro politico : Matteo Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta carta d'identità”. Sinistra all'attacco del ministro dell'Interno, è scontro politico: le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:34:00 GMT)

Non solo carte d'identità : tutti i documenti in cui è già presente la dicitura "Genitore" che Salvini vuole eliminare : La dicitura 'genitore' su diversi atti pubblici, un dettaglio che ha suscitato polemiche dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ne ha chiesto la sostituzione con le voci 'madre' e 'padre' sulla carta di identità, è frutto di trascrizioni degli atti di nascita di bambini di coppie omogenitoriali avvenute regolarmente negli uffici pubblici. Sono diversi i Comuni che, soprattutto in seguito ad una serie di ...

Salvini : "Stop a Genitore 1 e 2 Si torna a madre e padre" : "Per la sinistra, difendere il concetto di Mamma e Papà significa essere 'trogloditi'. Allora sono orgoglioso di essere un #troglodita!". Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde su Twitter alle polemiche dopo il suo annuncio di reintroduzione dei termini di 'madre' e 'padre' sul sito internet del Viminale Segui su affaritaliani.it

