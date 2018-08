Fondi periferie | sindaci veneti della Lega al governo | “Provvedimento drammatico

MIlleproroghe - i Fondi tolti alle periferie sono un furto. Praticato con destrezza : Nel codice penale il furto con destrezza vede in azione una o più persone che per distogliere il malcapitato usano astuzia e rapidità di gesta, talvolta anche con mezzi fraudolenti. Ebbene quello che è avvenuto in questi giorni in aula Senato, dentro il MIlleproroghe, ha queste caratteristiche. È un furto perché toglie (ruba) circa un miliardo di euro, in modo spudorato, ciò che già apparteneva a ben 96 comuni italiani e città metropolitane, di ...

Periferie - la balla sui Fondi tolti Sì del Pd : i nomi. Poi le proteste : Un partito democratico tutto da ridere. In Italia i partiti che vogliono opporsi ad un provvedimento votano a favore di quel provvedimento. E in massa. Poi protestano sui media e a canali unificati. Lo ha fatto il Pd, votando positivamente al congelamento dei fondi alle Periferie deciso dal governo M5S-Lega Segui su affaritaliani.it

Stop Fondi Bando Periferie. Confindustria Romagna : "Serve soluzione - lavoriamo insieme pro sviluppo" : ... all'accessibilità, ad una nuova visione del turismo che ricordiamo, insieme al manifatturiero, rappresenta la parte più importante della nostra economia. Progetti che hanno portato anche alla ...

Blocco dei Fondi per le periferie urbane - Ferro : 'rischio conseguenze gravissime' : Wanda Ferro, che prosegue: "Siamo di fronte ad un esempio di schizofrenia politica che ha effetti devastanti per chi necessita di programmare in maniera efficace il futuro dei propri territori. ...

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei Fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “Fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento dei fondi del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti di Lega e Forza Italia. Il ...

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei Fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “Ora fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti del Carroccio e Forza Italia. Il sindaco ...

Periferie - Pd : “Governo toglie ai poveri per dare ai ricchi”. Di Maio : “Fondi non toccati” : I sindaci di tutta Italia sono in rivolta contro l'esecutivo Lega-M5S. Il motivo della protesta è un emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 i fondi di un piano per le Periferie pensato dai governi Renzi e Gentiloni. Ma secondo Di Maio la norma, al contrario, "sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito".Continua a leggere

Di Maio rassicura i Comuni : 'Nessun taglio ai Fondi per le periferie' - : ... 'A fine anno incentivi per assunzioni sopra i 35 anni' 9 agosto 2018 Nessun commento Palermo, bloccata nave con 20 tonnellate di hashish 9 agosto 2018 Nessun commento Dl dignita', quando la politica ...

Milleproroghe - Di Maio : “Non abbiamo bloccato Fondi periferie - il nostro emendamento di buon senso” : “Non abbiamo bloccato i fondi per le periferie, il nostro è un emendamento a tal punto di buon senso, e che rispetta una sentenza della Corte Costituzionale, che anche le opposizioni che ci attaccano hanno votato”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi. “La norma sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito”, spiega. L'articolo Milleproroghe, Di Maio: “Non ...

Sala allo scontro col governo sui Fondi per le periferie : Ma altrettanto certamente questa è una manovra politica del nuovo esecutivo per screditare una buona idea dei governi precedenti. Rimane il fatto che il primo segnale di questo esecutivo rispetto ...

I Fondi spariti per le periferie - Lega e 5 Stelle fermano progetti per 1 - 6 miliardi. Sindaci in rivolta : Dal lato opposto la distrazione del Pd si presta all'affondo del sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, M5S,, che ha gioco facile nel replicare:«È il colmo che il Pd ci attacchi visto che ha ...

Piano per le periferie - la scure sui Fondi Liguria - congelati i 93 milioni stanziati : La mazzata più pesante per la città metropolitana di Genova e per La Spezia. Imperia, ciclabile a rischio stop. Savona, dubbi sulla passeggiata di Ponente

Periferie - con un emendamento saltano i Fondi. E l'Anci protesta : già partiti gli appalti : Esplode il caso del Piano Periferie. Varato due anni fa dai governi Renzi e Gentiloni - con 2 miliardi stanziati - il piano per riqualificare le Periferie urbane sarà parzialmente rinviato per altri ...