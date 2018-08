FINANZA Italia | ecco le due scelte per tornare nella ' serie A' dei mercati

Diavoli - Lux Vide si allea con Sky Italia per una nuova produzione ambientata nel mondo della FINANZA : Il prossimo passo della Lux Vide è la conquista di Sky e del suo pubblico. Dopo i successi in terra generalista, prima con serie più tradizionali come Don Matteo, poi con il record d'esportazione de I Medici e dopo con il miracolo della rivitalizzazione della fiction Mediaset grazie a L'Isola di Pietro, la casa di produzione di Luca e Matilde Bernabei è pronta per la sua prossima sfida, che ha già un nome: Diavoli.Se ne parlava l'anno ...

SPY FINANZA/ Turchia e Btp - gli ultimi allarmi accesi per l'Italia : La situazione turca ha conseguenze per l'Italia, anche indirette, visto che, per esempio, Bnp Paribas ha molti Btp tra i suoi asset.

FINANZA/ Il Governo arruola gli speculatori contro l'Italia : Il Governo non ha ancora annunciato chiaramente cosa vuole fare: naturale quindi prevedere che l'Italia subirà un attacco dei mercati. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:02:00 GMT)

SPY FINANZA/ Per l'Italia è pronto l'arrivo di un Prefetto tedesco : Il declino dell'Italia potrebbe essere a un momento decisivo. Il Governo potrebbe di fatto aprire le porte al Prefetto tedesco in diverse occasioni evocato. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ La roulette russa sulla pelle dell'Italia : L'Italia non ha speranza. È finito. Non bisogna quindi interessarsi dello spread, del debito con il suo esorbitante costo per il servizio.

SPY FINANZA/ Italia - i numeri scomodi per gli euroscettici : L'Italia funziona male, vi si pagano troppe tasse e l'economia non riparte bene. Colpa della Germania e dell'euro? No, secondo MAURO BOTTARELLI.

FINANZA E POLITICA/ Così l'Italia può liberarsi di Francia - Germania e spread : Se non vuole fare esplodere lo spread, e tagliare comunque le tasse, senza chiedere flessibilità all'Europa, per il Governo c'è una sola strada, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:01:00 GMT)

FINANZA/ Mediobanca e Generali - la nuova prova che il capitalismo italiano è morto : Elliott smentisce, ma Mediobanca resta comunque facilmente aggredibile e Generali a portata di tiro. Non si è creata difesa di quel che resta del capitalismo italiano. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 08:56:00 GMT)

SPY FINANZA/ Gli Usa pronti a distruggere l'Ue - usando l'Italia - : Gli Stati Uniti intendono usare l'Italia per distruggere l'Ue dichiarando guerra a Germania e Francia. E il nostro Paese rischia di rimetterci.

FINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump - e all'Italia - : Il Pil negli Stati Uniti continua a crescere. Grazie anche alla mano tesa della Merkel a Trump sui dazi: una mossa che fa bene anche all'Italia.

FINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump (e all'Italia) : Il Pil negli Stati Uniti continua a crescere. Grazie anche alla mano tesa della Merkel a Trump sui dazi: una mossa che fa bene anche alla nostra manifattura. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:01:00 GMT)

FINANZA online : cosa cercano gli italiani e nel mondo sulla rete : A causa del ruolo in continua espansione della Fintech all'interno del mondo finanziario, la piattaforma per web marketing SEMrush ha raccolto e analizzato dati provenienti dagli ecosistemi digitali ...

FINANZA/ Il burrone pronto a far incontrare Trump e l'Italia : L'economia Usa non sta andando male. Tuttavia, come Wile E. Coyote, Trump rischia di portarla oltre un burrone senza accorgersene. Lì troverebbe l'Italia. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:03:00 GMT)

FINANZA/ La rincorsa alla Lega che costa voti a M5s - e Pil all'Italia - : Il Fmi è tornato a evidenziare i rischi dell'incertezza politica in Italia. Il Governo deve evitare di spaccarsi e di far perdere slancio al Pil.