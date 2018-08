Ferragosto di Salvini in Calabria ' Ndrangheta | ecco il promemoria

affaritaliani

: Salvini farà tappa a Catania alla vigilia di Ferragosto Visiterà Geotrans, azienda confiscata agli Ercolano - LegaSalvini : Salvini farà tappa a Catania alla vigilia di Ferragosto Visiterà Geotrans, azienda confiscata agli Ercolano - Linkiesta : «La 'ndrangheta fa schifo, è un cancro», dice #Salvini. Ma diversi personaggi che lo circondano sembrano essere in… - Viminale : Dedicata all'impegno #antimafia l'agenda di #Ferragosto del ministro #Salvini, a Catania il 14 e a San Luca il 15 a… -

(Di martedì 14 agosto 2018) Pregiudicato ucciso, in spiaggia, davanti a decine di turisti. I clan della ', nell'aspra, non vanno in ferie neppure a. E il ministro più popolare del governo del cambiamento, Matteo, 45 anni Segui su affaritaliani.it