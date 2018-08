Ferragosto di calciomercato | cosa manca ancora alle big della Serie A?

sportfair

: @LucaSimo58 Purtroppo per noi a cifre da 120 ml..lo perdi...certo se lo perdi a luglio hai tempo..se lo perdi a Fer… - daniele1975al : @LucaSimo58 Purtroppo per noi a cifre da 120 ml..lo perdi...certo se lo perdi a luglio hai tempo..se lo perdi a Fer… - mlbarza : @Quelchepassa Così si può tornare a parlare di calciomercato, che lo abbiamo un po' tralasciato in questi giorni...… - LBuconi : #Reggina, pressing per #Sandomenico della #JuveStabia: dopo Ferragosto per chiudere. #SerieC #calciomercato -

(Di martedì 14 agosto 2018)caldissimo anche a causa del rush finale diche incombe come una spada di Damocle sulle teste dei dsA Sarà unpiù caldo del solito per la nostraA, dato che quest’anno ilestivo chiuderà proprio a ridossometà di agosto, il 17 per la precisione. Com’è ovvio che sia, i club del nostro campionato stanno cercando di non ridursi all’ultimo minuto per mettere a segno i colpi richiesti dai rispettivi tecnici, dunque sarà undi lavoro per i tanti dsA impegnati sul mercato. Andiamo dunque a vederebig del nostro campionato in questo rush finale diche si concluderà venerdìore 20, mettendo la parola fine ad una sessione senz’altro da ricordare, con trasferimenti di spessore che hanno ridato lustro al campionato italiano....