Ferragosto 2018 | eventi in programma in Abruzzo

Meteo Ferragosto 2018 - le previsioni : Il 15 agosto è il Capodanno d’Estate: per molti è l’ultimo giorno di vacanze prima di tornare alla vita di sempre, per altri è l’inizio delle ferie. Quello che in tanti si chiedono è cosa fare in questa data speciale: trascorrere il 15 agosto 2018 al mare non è impossibile, anche se non c’è nulla di prenotato. Basterà armarsi di auto o di biglietto del treno con destinazione la località di mare più vicina a casa propria. ...

La Notte della Taranta 2018/ Al via la vigilia di Ferragosto : mostre e musicisti tra Lecce e Melpignano : La Notte della Taranta 2018, al via la vigilia di Ferragosto, oggi 14 agosto: mostre e musicisti tra Lecce e Melpignano, tutte le informazioni utili per partecipare.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 06:14:00 GMT)

Ferragosto 2018 - Supermercati e negozi aperti/ Domani 15 agosto - Milano e Roma : lista centri commerciali : Supermercati aperti a Ferragosto 2018, Domani 15 agosto. Roma e Milano: centri commerciali e negozi, orari e lista. Le ultime notizie sulle aperture nel giorno estivo di festa.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 05:25:00 GMT)

Auguri di Buon Ferragosto 2018 : ecco le FRASI più belle e divertenti da inviare su Facebook e WhatsApp : E’ ormai arrivato il 15 agosto, Ferragosto 2018, uno dei giorni festivi più attesi dell’estate: che si parta per un viaggio esotico, in una località nazionale o si rimanga in città, è d’obbligo inviare gli Auguri di Buon Ferragosto 2018 ad amici, colleghi e familiari sui social, tra cui Facebook e WhatsApp. ecco una serie di FRASI da condividere: Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per ...

Auguri di Buon Ferragosto 2018 : ecco i VIDEO più belli e divertenti per Facebook e WhatsApp : Tanto atteso, arriva Ferragosto 2018, uno dei giorni festivi più amati dell’estate, e perché no, di tutto l’anno: che si parta per un viaggio esotico si rimanga in città, sono immancabili gli Auguri di Buon Ferragosto 2018 da inviare sui social, tra cui Facebook e WhatsApp. Per ulteriori approfondimenti sul giorno festivo: Ferragosto, “Assunzione di Maria”: storia e definizione del dogma Ferragosto: i principali festeggiamenti ...

Ferragosto 2018 : cosa fare a Roma : ... tanti gli eventi culturali a disposizione e gli spazi cittadini aperti a manifestazioni e spettacoli. Diverse anche le possibilità per chi desidera trascorrere una giornata in pieno relax o una ...

Meteo Ferragosto 2018 - ciclone in arrivo. Le previsioni : Ci siamo, il capodanno d’estate è alle porte. Mercoledì 15 agosto 2018 si festeggia il Ferragosto. Si tratta di una festività pagana nata sotto il segno di Augusto: l’imperatore decise di concedere questo giorno come momento di riposo dalle attività lavorative durante il quale, in tutto l’Impero, si organizzavano feste pagane e celebrazioni di animali da tiro (come asini e muli), che venivano dispensati dal lavoro e abbelliti ...

Sarà un Ferragosto 2018 bagnato : ecco le previsioni : Un Ferragosto bagnato. E’ quello che sta per arrivare per via della seconda perturbazione del mese che mercoledì 15 agosto

Ferragosto - Coldiretti : 8 milioni le presenze in agriturismo previste per l’estate 2018 : Circa 8 milioni le presenze in agriturismo previste per l’estate 2018 con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno, il maggior incremento tra le diverse mete delle vacanze: lo rileva un’analisi della Coldiretti/Ixè in occasione del grande esodo per Ferragosto che quasi sei italiani su dieci (57%) trascorrono fuori casa, con il picco delle presenze in campagna per vacanze, gite, picnic o grigliate all’aria aperta. Un ...

Ferragosto 2018 : ecco cosa propone il nostro territorio : ... a Ferragosto Lungomare Augusto 5 agosto 2018 Bobbio, Notte Preziosa 10 agosto 2018 L'estate è al suo culmine e i festeggiamenti per Ferragosto ormai in atto: sagre, feste, spettacoli pirotecnici...

Ferragosto 2018. Ottimi guadagni per il Turismo italiano : guadagni Ottimi per il Turismo italiano durante il “ponte” tra il 12 e il 15 agosto. E’ stato già riservato

Meteo Ferragosto 2018 - arriva la pioggia ma il caldo non finisce : E’ arrivata la prima perturbazione di agosto, all’inizio della settimana prossima ce ne sarà una seconda che dovrebbe influire sul Meteo del 15 agosto