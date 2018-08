Enzo Ferrari - La storia e i modelli di un mito - FOTO GALLERY

Enzo Ferrari - 30 anni dopo : un mito inossidabile : Sono passati trent'anni da quando, il 14 agosto 1988, all'età di 90 anni, morì Enzo Ferrari , l'uomo che ha inventato le rosse di Maranello e ha fatto innamorare il mondo. A distanza di tre decenni ...

Enzo Ferrari - una vita al servizio della Rossa : la fotostoria del Drake di Maranello : Sono passati 30 anni dalla scomparsa del Drake , fondatore della casa automobilistica più conosciuta al mondo. Ripercorriamo le tappe fondamentali dell'esistenza di un uomo che ha fatto la storia del nostro Paese e del Motorsport

30 anni fa moriva Enzo Ferrari : Il 14 agosto 1988 Enzo Ferrari passava dalla realtà al mito. A trent'anni di distanza il suo spirito aleggia sulla casa di Maranello, sul mondo intero delle quattro ruote, con la sua biografia di eroe passato dall'essere rifiutato in giovane età come dipendente FIAT all'essere il padre della casa automobilistica più famosa del pianeta. ...

Enzo Ferrari se ne è andato il 14 agosto del 1988 e da allora la sua azienda... : Che sia un uomo arrivato in tutto il mondo praticamente senza muoversi da Maranello e senza poter sfruttare le tecnologie di oggi. Ferrari è stato un visionario anche quando venne il momento di ...

Chi era Enzo Ferrari - la storia di un mito a 30 anni dalla sua morte : Chi era Enzo Ferrari, la storia di un mito a 30 anni dalla sua morte Il Drake e papà del "cavallino rampante" moriva a Modena il 14 agosto 1988. Una vita dedicata alle auto, alle corse ed al marchio più famoso del mondo dei motori Parole chiave: ...

Chi era Enzo Ferrari - la storia di un mito a 30 anni dalla sua morte - : Il Drake e papà del "cavallino rampante" moriva a Modena il 14 agosto 1988. Una vita dedicata alle auto, alle corse ed al marchio più famoso del mondo dei motori

«Il secondo è il primo degli ultimi». Enzo Ferrari - 30 anni dopo : Larger than life. Più grandi della vita. È la definizione per i personaggi che non stanno nei limiti dei cenni biografici, quelli già leggenda quando erano in vita e che tali rimangono. Enzo Ferrari, morto il 14 agosto di trent’anni fa, era così e sapeva di esserlo, o almeno sapeva che lo era la creatura che porta ancora il suo nome, la Ferrari. A chi gli chiedeva come avrebbe voluto essere ricordato disse: «Come uno che ha sognato di essere ...

Trent'anni senza Enzo Ferrari - uomo che ha creato mito : Sono passati Trent'anni da quando, il 14 agosto 1988, all'età di 90 anni, morì Enzo Ferrari, l'uomo che ha inventato le rosse di Maranello e ha fatto innamorare il mondo. A distanza di tre ...

Sebastian Vettel : guidare la Rossa è speciale - avrei voluto conoscere Enzo Ferrari : Dal primo giorno in cui sono entrato in Ferrari, alla fine del 2014, ho sentito che lo spirito del fondatore, lo spirito di Enzo Ferrari, era presente ovunque a Maranello. Io sono nato nel 1987, solo ...

Enzo Ferrari è morto 30 anni fa. Il ricordo dell'uomo che ne è stato l'erede : In questo, molto vicino alla mentalità e alla cultura americana, a quella Nuova Frontiera che sarebbe diventata il manifesto programmatico della politica del presidente Kennedy. Era animato da una ...

Enzo Ferrari - trent'anni fa la morte. Mito nel segno della Rossa : Il Drake era ruvido e spregiudicato ma pianse per la morte di Villeneuve. Da ateo, cercava Dio. Era un uomo libero, abituato a pensare con la sua testa

Enzo Ferrari : Da ragazzino sognatore a pilota dei primi anni Venti : La Ferrari è seguita e amata in tutto il mondo ma anche la bellissima recensione di un giornale autorevole come il New York Times ha suscitato molto interesse. Infatti poco dopo la distribuzione ...

UeD - Nicolò Ferrari spiega assenza al weekend con LorEnzo Riccardi : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari motiva la sua assenza a Capri con Lorenzo Riccardi Le sue lacrime finali per la mancata scelta hanno colpito gran parte della platea televisiva di Uomini e Donne. Così Nicolò Ferrari, ex partecipante dello show di Mtv Riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Adddati, ha dovuto accettare la sconfitta lasciando trionfare l’amore fra la giovane napoletana e Giordano Mazzocchi. Il biondo ragazzo milanese, comunque, ha ...

Tresca in barca con Stefano (ex di Nilufar) e LorEnzo : Nicolò Ferrari criticato - smentisce : Stefano Guglielmini, ex fidanzato segreto di Nilufar Addati, ha pubblicato su Instagram un video in cui compare in barca a Capri in compagnia di Nicolò Brigante e Lorenzo Riccardi. Una situazione un po' strana, dato che Guglielmini è stato il fidanzato segreto di Nilufar mentre lei era sul trono, situazione che come sanno i fan di Uomini e donne ha creato molto scalpore questa primavera. Inoltre Brigante, durante la partecipazione al programma, ...