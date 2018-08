Educazione alla cittadinanza | raccolta firma in piazza Torre a Marina di Ragusa

SCUOLA/ L'alternanza non è sfruttamento - ma Educazione alla vita attiva : Con questo articolo ROBERTO PELLEGATTA risponde alle critiche di Francesca Morri sul L'alternanza SCUOLA -lavoro. "Si tratta di un nuovo modo di fare SCUOLA "(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 07:57:00 GMT) SCUOLA / Via L'alternanza SCUOLA -lavoro, così i sindacati azzoppano i giovani, di R. Pellegatta SCUOLA / Alternanza, un inganno che fa male agli studenti (e bene a qualcun altro), di F. Morri

Proposta di legge per l’introduzione ora di Educazione alla cittadinanza - sostegno anche dall'Aquila : L'Aquila - Inizia da oggi in tutta Italia la raccolta firme per portare in Parlamento la legge che mira ad introdurre l’ora di 'educazione alla cittadinanza', come materia curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado, promossa dall'ANCI. Lo rendono noto l’assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti e i consiglieri comunali Roberto Santangelo e Luca Rocci (gruppo L’Aquila Futura), aggiungendo che “si ...