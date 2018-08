Edoardo Raspelli | A 14 anni mi violentarono in sei | fu terribile

huffingtonpost

(Di martedì 14 agosto 2018) Ora critico gastronomico, prima oltre un decennio da cronista di nera, e prima ancora un'adolescenza segnata da un episodio "brutto,". A 69perè venuto il momento di "tracciare il bilancio della vita".A partire proprio da quel ricordo, cancellato a fatica per oltre quarant', e raccontato in prima persona per il settimanale Cronaca Vera: "Era estate, vacanze in un collegio con altri ragazzi a Chiavari. Quasi un castello in cui ogni studente aveva una stanza. Io ero nella mia. Un pomeriggio mi assalirono in sei mentre io stavo riposando sul letto nella mia camera. In quattro mi bloccarono, gli altri mi tirarono giù i pantaloni. Mi".Un trauma chedecide di nascondere nel silenzio. Non ne parla con nessuno: né con il padre Giuseppe "fascista convinto, al punto da continuare a indossare la camicia nera per le ...