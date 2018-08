Ecco la Juve di Cristiano Ronaldo in campo sabato contro il Chievo

Juventus - Allegri pensa al 4-4-2 ma è l’ennesima follia tattica : scelte ‘pericolose’ - penalizzati gli esterni e Pjanic - Ecco i motivi della decisione dell’allenatore bianconero : La Juventus si prepara per l’inizio della stagione, sempre più vicino infatti l’esordio in campionato contro il Chievo, match inaugurale della nuova stagione. I bianconeri hanno un solo obiettivo, vincere tutto ed alzare finalmente la Champions League, l’arrivo di Cristiano Ronaldo è un biglietto da visita non indifferente anche se non ha convinto l’operazione con il Milan e la doppia cessione di Caldara e Higuain. ...

Esclusiva CalcioWeb – Kean - parla il fratello Giovanni : “A Verona cresciuto a livello caratteriale. Futuro? Niente Juve B - Ecco cosa vuole” : Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato figura Moise Kean. Il baby talento bianconero è reduce da un Europeo Under 19 vissuto da protagonista con la maglia dell’Italia. Molte squadre hanno chiesto informazioni per l’attaccante classe 2000 ma al momento nessuno ha soddisfatto le richieste della Juventus, che vorrebbe mantenere il diritto di recompra sul giocatore. Per fare un punto ...

Valle blindata per la Juventus a Villar Perosa : Ecco come muoversi domenica : Si respira l'aria che preannuncia un grande evento per le vie di Villar Perosa dove tutti, juventini e granata, seppur quest'ultimi con un certo distacco, attendono il debutto di Cristiano Ronaldo. ...

LEONARDO BONUCCI DAY - PRESENTAZIONE/ Juventus : "mi mancava casa" - Ecco come l'hanno presa i tifosi : BONUCCI alla Juve, oggi la PRESENTAZIONE: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Cesaro e la sua passione per la Juventus : “Ecco com’è nato tutto. Collaborazione Juve e WWE? Vi dico che…” : Antonio Cesaro è tornato a parlare della sua passione per il calcio, specialmente per i colori della Juventus: ecco com’è nata la sua fede bianconera Intervistato da ‘TuttoJuve’, la superstar WWE Antonio Cesaro è tornato a parlare della sua passione per il mondo del calcio. Il wrestler svizzero ha vissuto e performato anche in Italia durante la sua carriera e nutre per il nostro Paese un grande affetto. Cesaro, gran ...

Fifa 19 - Ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus : Il passaggio di Ronaldo alla Juventus ha creato qualche problema a Ea Sports, la casa produttrice di Fifa. L'articolo Fifa 19, ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - salta la trattativa Sturaro-Watford. Ecco le alternative : Sfuma il trasferimento del centrocampista classe '93 in Inghilterra. Intanto, domani sarà il giorno di Bonucci, atteso in sala stampa per la conferenza di presentazione

Juventus - tifosi sempre più pazzi di lady Costa : le sue curve sono da infarto - Ecco le sexy FOTO : 1/6 ...

Allegri : 'Non sono una bandiera della Juve - Ecco perché ho detto no al Real' : Dunque, massimo rispetto per la Juve e mantenimento della parola data, argomenti che mi hanno indotto, serenamente, a declinare la chiamata del Real Madrid, il più grande club del mondo, sogno di ...

Juventus : si scherza e si ride - Ecco come Rugani ferma Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Ronaldo sembra già inserito alla grande nei meccanismi della Juventus. Il clima è assolutamente tranquillo e scherzoso e nella partitella d’allenamento con porticine Rugani ferma Ronaldo in maniera bizzarra. ecco IL VIDEO: Rugani ed il trucchetto infallibile per non far segnare Cristiano Ronaldo [VIDEO]L'articolo Juventus: si scherza e si ride, ecco come Rugani ferma Cristiano Ronaldo [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Esclusiva CalcioWeb – Futuro Sturaro - l’agente fa il punto : “Interesse reale dello Sporting. Permanenza alla Juve? Ecco cosa dico” : La chiusura del calciomercato estivo si avvicina. La deadline, in Italia, è fissata per il 17 agosto, ovvero il giorno prima dell’inizio del campionato di Serie A. In casa Juventus, dopo il ritorno di Bonucci, si lavora alle cessioni, in attesa del possibile colpo last minute. Ufficializzati i passaggi di Favilli al Genoa e Pjaca alla Fiorentina, per i quali i bianconeri manteranno il diritto di recompra, il prossimo che potrebbe ...

Juventus - Ecco il piano : priorità a Pjanic - Milinkovic-Savic prima alternativa. Defilato Pogba : Juventus, ecco IL piano- La Juventus si prepara a vivere le ultime settimane di mercato da autentica protagonista. La società bianconera punterà sul rinnovo di Miralam Pjanic. Il primo obiettivo bianconero resta il rinnovo del centrocampista bosniaco. Contratto che verrà adeguato dai 4,5 milioni attuali, ai 6-6,5 milioni di euro della nuova proposta. Tuttavia le […] L'articolo Juventus, ecco il piano: priorità a Pjanic, Milinkovic-Savic ...

Calciomercato Juventus - blitz segreto di Pjanic a Milano : Ecco cosa si è deciso : Calciomercato Juventus- blitz a Milano di Miralem Pjanic nella giornata di ieri, di rientro dalla tournée della Juventus negli Stati Uniti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in agenda c’era un appuntamento col suo nuovo entourage, capeggiato da Fahli Ramadani, per discutere del futuro del calciatore bosniaco, sempre più vicino a prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora, ma contemporaneamente nel mirino delle big di ...

La Juve è già nel 2019 : Ecco i tre obiettivi di Marotta : TORINO - L'estate 2018 è una di quelle da mandare a memoria: l'operazione Cristiano Ronaldo fa sì che il mercato della Juventus sia uno di quelli destinati a restare nella storia. E ricordando bene ...