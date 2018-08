Disabile gettato tra i rifiuti a Napoli | identificato il branco | Era un gioco

huffingtonpost

(Di martedì 14 agosto 2018) Sono quattro, tre maggiorenni e un minore, tutti incensurati, i componenti del '' colpevole di aver preso un uomo e di averlo scaraventato in un cassonetto della spazzatura a. Ne dà notizia "Il Mattino", spiegando che i quattro - individuati dal commissariato di Fuorigrotta - sono stati denunciati per violenza privata, ma potrebbero essere accusati anche di lesioni se emergessero delle ferite ai danni della vittima: rischiano una condanna fino a quattro anni.Tutto nasce da un video registrato in via Leopardi e presto diventato virale sulla pagina "Made in Vrenzolandia": immortala un gruppetto di bulli che se la prende con una persona con evidenti disturbi psichici, fino a gettarla nel contenitore deichiudendo anche il coperchio. Come racconta il quotidiano, quando la notizia è stata pubblicata (il primo a postare il video era stato il consigliere ...