#Def, vertice governo: occhi su finanze

telefonico del, ieri, sulla manovra. Il premier Conte, i due vicepremier Salvini e Di Maio, e il ministro dell'Economia Tria, hanno esaminato il quadro macro-economico e hanno condiviso il lavoro in corso per definire i dettagli del quadro programmatico da presentare a settembre e già impostato nell'incontro dei giorni scorsi Il quadro,secondo fonti di,concilia perseguimento degli obiettivi programmatici e stabilità dellee in particolare la continuazione della riduzione del rapporto debito-pil.(Di martedì 14 agosto 2018)