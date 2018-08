Dazi | governatori Usa e Canada chiedono fine guerra commerciale

Usa e Canada - governatori contro Dazi : 7.00 Alcuni governatori del nordest degli Stati Uniti e autorità delle province orientali del Canada hanno sollecitato la fine della guerra commerciale tra i due paesi e una rinegoziazione reciprocamente conveniente dell'accordo Nafta. Nonostante la disputa in atto tra Washington e Ottawa, i partecipanti al 42/o incontro annuale tra i governatori del New England e amministratori del Canada orientale hanno sottolineato come i legami commerciali ...