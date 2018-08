Così Duchamp l' americano ha dato scacco matto all' arte

ilgiornale

(Di martedì 14 agosto 2018) Marcelprima di scegliere il museo di Philadelphia per collocarvi le sue opere dopo la morte, girò a lungo gli Stati Uniti. Non voleva più essere francese, anche se accettò di capitanare la quadra mondiale francese di scacchi: la passione e abilità per gli scacchi fu il paravento dietro cui si nascose per creare le ultime opere della serie Ètant donnés per vent'anni dal 1946 al 1966, due anni prima della morte. Scelse questa città in cui nacque la nazione americana con la Dichiarazione di Indipendenza, la rivoluzione politica che avrebbe fatto nascere la prima Repubblica democratica del mondo in un'epoca di sole teste coronate. Il Museo diModerna di Philadelphia è il luogo destinato dal testamento di questo artista dalla bizzarria influenzata dalla matematica: "La matematica mi affascina, anche se non ho il talento del matematico che però ritrovo negli scacchi". Sostenne ...