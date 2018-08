Copyright | l’Ue impone l’ok dell’autore sulle foto online Ma chi le ruba ne è

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 agosto 2018) E poi l’Unione europea chiuse la stalla, ma i “buoigrafici” erano già scappati. Esce in questi giorni, un po’ in sordina, una notizia che sembra – e sottolineo sembra – muovere qualcosa nella giungla del diritto d’autore sul web. Ungrafo tedesco, Dirk Renckhof, aveva autorizzato un sito internet dedicato ai viaggi alla pubblicazione di una suache successivamente, ma questa volta senza alcuna autorizzazione, era stata scaricata da una studentessa di una scuola della Land della Renania settentrionale-Vestfalia, che l’aveva inserita in un progetto scolastico pubblicato dalla scuola stessa sul suo sito Internet. Ilgrafo ha ritenuto che è stato violato il suo diritto d’autore in quanto egli aveva concesso il permesso di pubblicazione solo al sito di viaggi e non a quello dello scuola. Per tale ragione il sig. Renckhof ha chiesto 400 euro di risarcimento. Volendo ...