Chicago PD 4 | anticipazioni Tre episodi su Italia 1 | “Serial Killer” | “Ti piacerebbe” e

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 10 agosto 2018 : una donna rifiuta le cure - un bambino in pericolo di vita : Chicago Med 2, Anticipazioni del 10 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. L'ospedale affronta un'emergenza a causa di un incidente; April dovrà fare i conti con brutte notizie.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Chicago Med 2 sconvolta da un misterioso suicidio : anticipazioni 17 agosto : La programmazione di Italia1 non si ferma e Chicago Med 2 nemmeno visto che al venerdì sera l'appuntamento rimane con un triplice episodio della serie. Un misterioso suicidio sconvolgerà la vita del team protagonista della serie ma, prima di scoprire cosa succederà venerdì prossimo, ecco le trame dei tre episodi che andranno in onda dalle 21.10 di oggi, 10 agosto. L'appuntamento è con gli episodi 13, 14 e 15 dal titolo "Paradossi", "Fronte ...

Chicago Med 2 quinta puntata : trama e anticipazioni 10 agosto : Chicago MED 2 quinta puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 10 agosto 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quinta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 10 agosto Chicago Med 2×10 ...

Chicago Fire 5/ Anticipazioni dell'8 agosto 2018 : Severide - tutto pur di salvare Anna - la decisione inattesa : Chicago Fire 5 Anticipazioni dell'8 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. Severide causa un incidente mortale; Casey e Gabriella dovranno rinunciare a Louie.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:19:00 GMT)

In Chicago Fire 5 arrivano interessanti proposte per Casey e Dawson : anticipazioni 15 agosto : La programmazione di Italia1 non si ferma nemmeno a Ferragosto e Chicago Fire 5 tornerà anche la prossima settimana dopo il crossover in onda oggi. Al centro di tutto ci saranno ancora Casey e Dawson soprattutto quando arriveranno interessanti proposte che li terranno impegnati, ma fino ad allora cosa ne sarà dei nuovi episodi della serie? Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi 9 e 10 della quinta stagione e in mezzo, invece, andrà in ...

Chicago Fire 5 quarta puntata : trama e anticipazioni 8 agosto : Chicago Fire 5 quarta puntata. Torna su Italia 1 mercoledì 8 agosto 2018 la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata composta da due episodi. Inoltre andrà in onda anche l’episodio crossover con Chicago P.D. 4. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 5 quarta puntata: ...

Chicago PD 4 chiude l’affare crossover e triplica : anticipazioni episodi 14 agosto : Il 14 agosto la programmazione di Chicago PD 4 su Italia1 continuerà regolarmente permettendo al pubblico di continuare a seguire le avventure degli agenti della Polizia di Chicago con un ritorno al triplice episodio dopo la questione crossover. Chicago PD 4 andrà in onda anche domani in coppia con Chicago Fire. Prima di dare uno sguardo al crossover, però, sappiate che Italia1 oggi, 7 agosto, regalerà al suo pubblico un doppio episodio dal ...

Chicago PD 4/ Anticipazioni 7 agosto : il caso di Oliver Tuxhorn mette tutto a rischio? : Chicago PD 4, Anticipazioni 7 agosto: la serie torna in onda in prima serata su Italia 1con tantissimi colpi di scena. Un killer dichiara guerra al dipartimento: chi morirà?(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Chicago Med 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 3 agosto : Chicago MED 2 quarta puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 3 agosto 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 3 agosto Chicago Med 2×10 Problemi di ...