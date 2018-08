Che sorpresa! Il cinema d' estate fa il botto

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova Che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...

Atp Amburgo - Thiem Che sorpresa! Dominic fuori ai quarti di finale contro Jarry : Il cileno Nicolas Jarry esce vittorioso a sorpresa dall’incontro contro Dominic Thiem valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo Dominic Thiem ko ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo (terra, montepremi 1.619.935 euro). L’austriaco, numero 8 del mondo e prima testa di serie, è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry, numero 69 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (9-7) in poco meno ...

“QualChe estate fa”. La riconoscete? Oggi è una delle donne più amate della tv. Pubblica questo vecchio scatto su Instagram ed è subito un tripudio di like. Sorpresa! : “Tante, ma tante estati fa”, scrive questo su Instagram e Pubblica questa foto meravigliosa. Ma la vedete questa bimba biondissima, bellissima e con lo sguardo vispo? Anni dopo sarebbe diventata una delle conduttrici più famose della tv italiana. Davvero non la riconoscete? (noi l’abbiamo capito in qualche secondo) Si tratta di Antonella Clerici, il volto di Rai 1 da poco “licenziata” da “La prova del Cuoco” (ora affidata alla ...

“È Nadia Toffa - guardate!”. Che sorpresa! Prima uscita pubblica dopo mesi : le foto : dopo giorni di silenzio, non solo Nadia Toffa è tornata a parlare (sui social), ma anche a farsi rivedere in pubblico. La Iena, lontana ormai da mesi dagli schermi, continua la sua lotta contro la malattia. Un cancro che sta affrontando e combattendo con coraggio e con il supporto di migliaia di fan che non la lasciano mai sola, manifestando ad ogni uscita virtuale tutto il loro supporto. Di recente, per esempio, è tornata su Instagram ...

Milan - colpo a sorpresa! Halilovic ha svolto le visite mediChe : Dopo la sentenza Uefa che ha estromesso il club rossonero dalla prossima Europa League, il Milan ha stupito tutti e a sorpresa starebbe per chiudere il colpo Alen Halilovic. Il giocatore è giunto a ...