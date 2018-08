Cambi | euro in rialzo sopra 1 | 14 dollari

Più euro - meno dollari negli sCambi con la Russia e la Turchia : «Abbiamo ridotto i nostri investimenti nell'economia e nei titoli statunitensi al minimo, continueremo a ridurli - ha detto Siluanov oggi, dopo il quinto vertice del Caspio di ieri, ad Aktau in ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 13/08/2018 - ore 15.40 : Non si allontana dalla parità il cross-rate Euro contro Dollaro , mostrando un Andamento simile all' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha esordito a quota 1,1386, ...

Atletica - Europei : Italia squalificata nella staffetta maschile - un Cambio “incriminato” : Campionati Europei di Atletica di Berlino, l’Italia non sarà in finale nella staffetta 4 x 100 a causa di una squalifica Campionati Europei di Atletica di Berlino, la staffetta Italiana è stata squalificata dalla finale. Il motivo? Un cambio sospetto, quello tra Desalu e Manetti, punito duramente dai giudici con la squalifica della nostra Nazionale dalla finale. Un vero peccato dopo che i ragazzi azzurri avevano conquistato ...

Ciclismo - Europei 2018 : Matteo Trentin - la vittoria che Cambia la carriera. Ora le Classiche del Nord : Un oro che cambia una carriera, una vittoria da vero campione. Oggi Matteo Trentin ha fatto la gara perfetta a Glasgow ed è andato a conquistare il titolo nella prova in linea degli Europei di Ciclismo. Il 29enne di Borgo Valsugana è stato bravissimo ad inserirsi nell’azione decisiva della corsa e poi ha sfruttato il proprio spunto veloce per battere tutti sul traguardo. In carriera Trentin ha conquistato tappe in tutti e tre i grandi giri: ...

‘Ndrangheta - chiuse indagini su consigliere regionale del centrosinistra : “Voti dai clan in Cambio di 20mila euro” : All’epoca non era stata accolta la richiesta d’arresto, ma la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha insistito ed è andata avanti. Fino ai giorni scorsi quando l’ufficio diretto da Nicola Gratteri ha notificato l’avviso di conclusione indagini al consigliere regionale Orlandino Greco, eletto con 7900 voti nel 2014 nella lista “Oliverio Presidente”, dal nome del governatore Mario Oliverio, candidato del centrosinistra. Oggi capogruppo ...

Dall'auto nuova alla mania per lo shopping - Simona Quadarella si confessa dopo i tre ori europei : 'nella mia vita non è Cambiato nulla' : Mi sono iscritta a Economia. Carriera come il papà in banca? Ma no Vedrò cosa fare quando mi ritirerò. Ho appena cominciato a vincere. Mia sorella è a Gedda, sta facendo un dottorato di ingegneria e ...

Dall’auto nuova alla mania per lo shopping - Simona Quadarella si confessa dopo i tre ori europei : “nella mia vita non è Cambiato nulla” : Simona Quadarella parla della sua vita fuori e dentro le piscine dopo i tre ori conquistati ai campionati europei di nuoto di Glasgow 2018 Simona Quadarella si è consacrata regina azzurra assoluta degli europei di nuoto di Glasgow appena terminati. La 19enne di Roma, superando ogni più roseo pronostico, ha vinto ben 3 medaglie d’oro, riuscendo in un’impresa che mai prima di lei nessuna nuotatrice azzurra era riuscita a ...

Cambi : euro scivola sotto 1 - 14 dollari : ANSA, - ROMA, 10 AGO - L'euro scivola sotto la soglia 1,14 dollari rivedendo i minimi da metà luglio 2017. La moneta europea è scesa fino a 1,1395 dollari. CAR

Cambi : euro scivola sotto 1 - 14 dollari : ROMA, 10 AGO - L'euro scivola sotto la soglia 1,14 dollari rivedendo i minimi da metà luglio 2017. La moneta europea è scesa fino a 1,1395 dollari.

Cambi : euro scivola sotto 1 - 14 dollari : ANSA, - ROMA, 10 AGO - L'euro scivola sotto la soglia 1,14 dollari rivedendo i minimi da metà luglio 2017. La moneta europea è scesa fino a 1,1395 dollari.

Cambia l’orario di Elementary 6 su Rai2 per gli Europei di Glasgow 2018 - anticipazioni 10 agosto : La programmazione di Elementary 6 su Rai2 subisce un lieve Cambiamento nella serata del 10 agosto. L'emittente continuerà a mandare in onda la nona giornata degli Europei di Glasgow 2018 e, al termine, trasmetterà tre nuovi episodi della serie tv crime con Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Nel particolare, stasera ci sarà il settimo, l'ottavo e il nono episodio della sesta stagione in prima assoluta. Si intitola "Compagni di sobrietà" l'episodio ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 9/08/2018 - ore 15.40 : Giornata cauta per il cross-rate Euro contro Dollaro , in perfetta sintonia con l'Andamento piatto dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,1607, ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 7/08/2018 - ore 15.40 : Buona tenuta per il cross-rate Euro contro Dollaro che evidenzia un Andamento poco migliore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1555, in rialzo dello 0,38% ...

Cambi : euro stabile a 1 - 155 : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Avvio di giornata piatto per l'euro. La moneta unica è sCambiata a 1,1156 dollari. stabile anche lo yen a 128,65, -0,06%,. 7 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook