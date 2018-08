Calendario Serie B | stagione a 19 squadre | i problemi non sono finiti

Serie B 2018/2019. Presentato ufficialmente Calendario - ecco regolamento e format : Le innovative soluzioni di BKT sono progettate per le esigenze di qualsiasi tipologia di utilizzatore e comprendono più di 2.400 differenti prodotti venduti in oltre 160 Paesi in tutto il mondo. Il ...

Calendario Serie B 2018-2019 : campionato a 19 squadre. Il programma completo con tutte le date delle partite : Dopo una giornata ricca di colpi di scena, è stato sorteggiato il Calendario della Serie B per la stagione 2018-2019. La Lega B ha dovuto aspettare il via libera della Figc per l’approvazione del torneo a 19 squadre, con il blocco dei ripescaggi. Ciò implica che in ciascuna giornata una squadra dovrà riposare. Il campionato prenderà il via venerdì 24 agosto, con l’anticipo tra Brescia e Perugia e si completerà l’11 maggio. Verranno ...