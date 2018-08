Calciomercato Roma – E’ quasi fatta per N’Zonzi : trovato l’accordo con il Siviglia : N’Zonzi sempre più vicino alla Roma: trovato l’accordo con il Siviglia Si chiude ufficialmente venerdì il Calciomercato, alla vigilia della prima giornata del campionato italiano di Serie A. La stagione 2018-19 si prospetta ricca di spettacolo con Cristiano Ronaldo arrivato in Italia per rendere il campionato più ‘piccante’. Intanto, anche le squadre avversarie della Juventus lavorano sodo per avere a disposizione una ...

Calciomercato - Roma-N'Zonzi : altri passi avanti per chiudere : Centrocampista di lotta e di governo, classe '88, a luglio è diventato Campione del Mondo con la Francia di Mbappè, 5 presenze in Russia con Deschamps,. Monchi sta facendo di tutto per portarlo alla ...

Calciomercato Roma - aumentano le pretendenti per Nzonzi : Oltre al Psg, sul campione del mondo c'e' anche il Monaco, alle prese con la sostituzone di Fabinho e Moutinho: a livello finanziario, il club del Principato non avrebbe problemi a soddisfare le ...

Calciomercato Roma - ore decisive per N'Zonzi. Il ds del Siviglia : 'Serve un'offerta importante' : L'entourage del classe '88 infatti, di cui fa parte anche il padre, chiede quattro milioni netti in virtù del recente titolo di campione del mondo, conquistato in Russia con la Nazionale francese. ...

Calciomercato Roma - torna di moda N'Zonzi : Le difficoltà per arrivare a Suso e Samassekou, blindati rispettivamente dal Milan e dal Salisburgo, spingono Monchi di nuovo verso il francese, per il quale il Siviglia non fa sconti

Calciomercato : Roma scatenata - tenta il colpo Suso. Scambio con Perotti? [DETTAGLI] : Calciomercato– La Roma tenta il colpaccio ed è disposto a cedere uno dei suoi giocatori per arrivare all’obiettivo. Come riporta Sky Sport, il procuratore di Suso, Lucci, ha fatto tappa a Trigoria. La Roma proporrebbe al Milan uno Scambio che coinvolga Diego Perotti più un soldi LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Calciomercato Roma - Mata obiettivo concreto : Monchi studia la formula : Prosegue il lavoro del direttore sportivo della Roma Monchi, intenzionato a regalare a mister Di Francesco un giocatore importante e che possa far compiere il salto di qualità alla squadra giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il dirigente spagnolo avrebbe messo nel mirino Juan Mata, forte trequartista del Manchester United con il contratto in scadenza nel giugno 2019. Roma su Juan Mata: ecco come Monchi potrebbe ...

Calciomercato : Sababria va al West Ham - alla Roma il 50% : La cessione di Antonio Sanabria, in procinto di lasciare il Betis Siviglia per approdare nel West Ham United, porterà benefici economici anche alla Roma. Secondo Estadio Deportivo, il club londinese è pronto a pagare 22,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore e il Betis – salvo clamorosi ripensamenti – non dirà di no a un’offerta così vantaggiosa sul piano economico. La metà della cifra, tuttavia, finirà nelle ...

Calciomercato Roma – Fasce bollenti : Perotti chiama Suso! Intanto Bailey esce allo scoperto ma il Leverkusen fa muro : Calciomercato Roma, giallorossi a caccia di un esterno: Perotti scherza con Suso su Instagram e prova a ‘convincerlo’, Intanto Bailey ammette l’interesse dei capitolini ma il Leverkusen fa muro Il countdown per la fine del Calciomercato scorre velocemente e al termine della sessione di acquisti estiva manca solo una manciata di giorni. La Roma va di fretta per assicurare a Di France un esterno che completi il pacchetto ...

Calciomercato Roma - Perotti chiama Suso : 'Vieni a giocare con me' : Tra social e mercato, di questi tempi mai una banalità. Nel 2018 capita anche di avere indizi importanti da un post su Twitter o da una storia su Instagram. Probabilmente non sarà un indizio, ma ...

Calciomercato Roma - Gonalons : confronto con il Torino : Torino - Un giro d'orizzonte era già stato effettuato a giugno, ma per il passaggio di Gonalons dalla Roma al Toro le due società non erano entrate nel vivo della trattativa. Non era scappato, ...

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Calciomercato Roma – Monchi stregato da Neres - pronta un’offerta super : l’alternativa arriva dall’Ucraina : Roma alla ricerca di un talentuoso esterno d’attacco: nel mirino di Monchi i nomi di Neres dell’Ajax e Marlos dello Shakhtar Il Calciomercato della Roma non è ancora concluso. Dopo la scottante trattativa legata a Malcom, sfumato dopo l’inserimento del Barcellona, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco capace di coniugare velocità e tecnica. Il primo nome sulla lista del ds Monchi è quello di David ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Nzonzi? Non è lui il giocatore più vicino. Malcom...' : La conferenza stampa dell'annuncio del rinnovo di Alessandro Florenzi, che ha firmato con i giallorossi fino al 2023, è stata l'occasione per fare un punto sul mercato in entrata della Roma. Ad ...