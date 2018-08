Cagliari | Cossu nello staff del settore giovani

calcioweb.eu

(Di martedì 14 agosto 2018) Andreaentra a far parte dellotecnico delle delcalcio dedicandosi soprattutto alla cura di centrocampisti e trequartista come lui. La bandiera rossoblù coadiuverà, inoltre, l’area scouting: andrà insomma alla ricerca di nuovi talenti collaborando con il responsabile dell’area tecnica Daniele Conti. Duecentosettanta partite con la maglia delè cresciuto in una squadra del quartiere di Is Mirrionis, la Johannes. Poi il lungo girovagare tra isola e penisola sino al primo ritorno a casa nel 2005. Un’altra parentesi a Verona, per poi risorgere di nuovo acome trequartista nel modulo quasi disegnato per le sue caratteristiche da Ballardini. Un’escalation che lo porta, a trent’anni, in Nazionale con due presenze a un passo dai mondiali in Sudafrica.L'articolodel ...