Le autorità brasiliane hanno sequestrato oltre una tonnellata di cocaina sulla"Grande Francia",con bandierae registrata a Palermo. La scoperta è avvenuta nel porto di Santos, vicino a San Paolo. "Lahanno spiegato le autorità doganali era divisa in 1.202 tavolette distribuite in 41 sacchi" e si trovava in due container. La Grande Francia proveniva dall'Argentina e secondo un sito di monitoraggio del mare era stata attaccata dai pirati domenica scorsa.(Di martedì 14 agosto 2018)