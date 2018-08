Borsa | Tokyo rimbalza | Asia piatta

Borsa di Tokyo in rialzo. Mista il resto dell'Asia : TeleBorsa, - La Borsa di Tokyo mette a segno un rimbalzo dopo le perdite della vigilia sulla crisi della lira turca. L'indice Nikkei ha guadagnato il 2% a 22.297 punti , mentre il più ampio paniere ...

Borsa di Tokyo in rialzo. Mista il resto dell'Asia : La Borsa di Tokyo mette a segno un rimbalzo dopo le perdite della vigilia sulla crisi della lira turca . L'indice Nikkei ha guadagnato il 2% a 22.297 punti , mentre il più ampio paniere Topix è salito ...

Borsa di Tokyo in forte rialzo - Nikkei guadagna 2 - 28% : Borsa di Tokyo in forte rialzo, Nikkei guadagna 2,28% – La Borsa di Tokyo oggi segna un forte rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.356,08 punti, con un guadagno di 498,65 punti, pari al 2,28 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.053,07 punti, scendendo subito dopo fino a 22.047,19 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in ...

La Borsa di Tokyo chiude in netto ribasso : Nikkei -1 - 98% : La Borsa di Tokyo termina il primo giorno della settimana in netto ribasso, con l'indice di riferimento che si assesta ai minimi in un mese mentre aumentano i timori degli investitori sul crollo della ...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 1 - 98% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 1,98% – La Borsa di Tokyo oggi segue il calo di venerdì con un forte calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 2857,43 punti, con una perdita di 440,65 punti, pari all’1,98 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.117,57 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.124,60 punti, il livello più alto della ...

Borsa. Tokyo apre in ribasso dell'1 - 22% : 03.50 La Borsa di Tokyo apre la settimana con i primi scambi in ribasso dell'1,22%. L'indice di riferimento segna un nuovo minimo mensile con gli investitori in attesa dell'esito dei negoziati commerciali in corso a Washington tra Giappone e Stati Uniti. Il Nikkei segna quota 22.026,84, con una perdita di 271,24 punti.

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 33% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,33% – Borsa di Tokyo in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.298,08 punti, con una perdita di 300,31 punti, pari all’1,33 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.606,91 punti, salendo subito dopo fino a 22.608,86 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel tardo ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 20% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,20% – Borsa di Tokyo ancora in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.598,39 punti, con una perdita di 45,92 punti, pari allo 0,20 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.591,54 punti, scendendo poco dopo fino a 22.497,99 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel tardo ...

Borsa di Tokyo chiude fiacca su escalation guerra commerciale : In questo quadro sale l'attesa per l'incontro fissato a Washinton tra il ministro giapponese dlel'economia, Toshimitsu Motegi, e il rsappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, per ...

Tokyo - la Borsa chiude in lieve calo : Nikkei -0 - 08% a 22.644 punti : Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo. Alla fine delle contrattazioni sulla Piazza nipponica, l'indice Nikkei lascia infatti sul terreno lo 0,08% a 22.644 punti.

Borsa di Tokyo in lieve calo - Nikkei perde 0 - 08% : Borsa di Tokyo in lieve calo, Nikkei perde 0,08% – La Borsa di Tokyo oggi è in lieve calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.644,31 punti, con una perdita di appena 18,43 punti, pari allo 0,08 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.666,56 punti, salendo subito dopo la pausa fino a 22.800,61 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 69% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,69% – La Borsa di Tokyo oggi è in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.662,74 punti, con un guadagno di 155,42 punti, pari allo 0,69 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.514,31 punti, scendendo 2 minuti dopo fino a 22.499,05 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel ...

La Borsa di Tokyo apre la settimana in negativo - Nikkei -0 - 08% : Roma, 6 ago., askanews, - Avvio di settimana in territorio negativo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi cedendo lo 0,08%, a 22.507 punti. A pesare continua ad essere l'incertezza ...

La Borsa di Tokyo apre la settimana in negativo - Nikkei -0 - 08% : Roma, 6 ago., askanews, - Avvio di settimana in territorio negativo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi cedendo lo 0,08%, a 22.507 punti. A pesare continua ad essere l'incertezza ...