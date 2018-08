BMW Serie 2 - In pista con la M2 Competition - VIDEO

BMW Serie 5 - Al volante della M5 Competition - VIDEO : Più di 40 clienti su 100 hanno ordinato la precedente generazione di BMW M5 con il Competition Package, perché evidentemente le prestazioni della berlina di Monaco andavano loro strette. La divisione sportiva M, dunque, ha deciso che da oggi Competition non è più un pacchetto, ma una versione a se stante che si pone un gradino sopra alla M5 standard, come nel caso della M2 Competition lanciata contestualmente alla berlina. Non è (solo) una ...

BMW Serie 5 - Al volante della M5 Competition : Più di 40 clienti su 100 hanno ordinato la precedente generazione di BMW M5 con il Competition Package, perché evidentemente le prestazioni della berlina di Monaco andavano loro strette. La divisione sportiva M, dunque, ha deciso che da oggi Competition non è più un pacchetto, ma una versione a se stante che si pone un gradino sopra alla M5 standard, come nel caso della M2 Competition lanciata contestualmente alla berlina. Non è (solo) una ...

BMW Serie 2 - In pista con la M2 Competition : La linea di confine fra M2 e M3-M4 è sempre più labile. Se finora la più piccola delle BMW M era già capace di sfamare i più esigenti cercatori del piacere di guida a ogni curva, con la nuova versione Competition il confronto in famiglia è sempre più serrato. Dentro il cofano della nuova M2, dove si nota subito la nuova struttura di rinforzo di CFRP, cè infatti lo stesso 6 cilindri 3 litri delle sorelle maggiori. In estrema sintesi, una turbina ...

BMW - A Pebble Beach con un inedito modello e con la nuova Serie 8 : La BMW sarà presente al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, dove svelerà un nuovo modello in anteprima mondiale. L'identità della vettura è per il momento sconosciuta, ma ci sono buone probabilità che si tratti della versione definitiva della Z4.Da concept a modello di Serie in un anno. Nel 2017 la BMW aveva svelato proprio a Pebble Beach la Z4 Concept, anticipando le linee della nuova generazione. Recentemente sono state anche diffuse alcune ...

BMW Serie 1 - Debutta in Italia la M Power Edition : La BMW ha presentato la nuova Serie speciale M Power Edition che enfatizza ulteriormente la sportività delle versioni più performanti della Serie 1. La produzione sarà limitata a 500 esemplari a tre o cinque porte, tutti destinati al mercato Italiano: i clienti potranno scegliere soltanto le versioni a quattro o sei cilindri con trazione posteriore, ovvero le 118d, 120d, 125d, 120i, 125i e M140i. A seconda della motorizzazione, per avere la M ...

BMW Serie 3 Touring - Test su strada per la station di Monaco : In attesa della nuova BMW Serie 3, nome in codice G20, che debutterà entro la fine del 2018, è già tempo di Test anche per l'immancabile Touring. La best seller di Casa BMW qui si mostra in allestimento M Sport, con paraurti, impianto frenante e assetto specifici.Il design si evolve senza rivoluzioni. Le proporzioni della Serie 3 Touring sono quelle note, ma in realtà la BMW ha in serbo molte novità stilistiche per i propri clienti. La nuova ...

Nuovo BMW Serie 8 : il sublime incontro tra il lusso e le prestazioni [FOTO] : La nuova generazione della Bmw Serie 8 raccoglie la tradizione della mitica Gran Turismo degli anni ’90 La presentazione della nuova BMW Serie 8 Coupé aggiunge un capitolo inedito alla lunga storia di vetture sportive sensazionali della prestigiosa casa automobilistica bavarese e porta l’attuale modello dritto nel segmento del lusso con un inizio particolarmente dinamico. La BMW Serie 8 Coupé è un’auto da sogno che vanta eccezionali ...