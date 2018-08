Biglietti per Biondo a Cinecittà World ad agosto | il programma del pomeriggio in musica

'Rivendevano ai bagarini Biglietti per lo stadio' - scattano otto Daspo : Approfondimenti biglietti falsi per lo stadio Barbera: arrestati bagarini, ultras e tabaccai 23 febbraio 2018 Allo stadio coi biglietti dei morti, colpo ai bagarini: arrestato capo ultras del Borgo 23 ...

Alvaro Soler a Forte dei Marmi : info scaletta e prezzi di Biglietti per l’ultimo concerto in Italia : Alvaro Soler a Forte dei Marmi, in concerto a Villa Bertelli stasera. Domenica 12 agosto, Alvaro Soler a Forte dei Marmi (Lucca) si esibirà per l'ultimo dei quattro concerti estivi in programma nella penisola per il 2018. Dopo i live che ha tenuto a Marostica, Melilli e Valmontone nelle scorse settimane, Alvaro Soler approda a Forte dei Marmi per l'ultimo evento live dell'estate in Italia. Il concerto si terrà a Villa Bertelli, in Via ...

Mostra Banksy Milano 2018 - date con orari e Biglietti : al MUDEC esposte 70 opere del noto street artist : Dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019 presso il Museo delle Culture di Milano sarà possibile vedere la Mostra dedicata a Banksy, il famoso e anonimo street artist britannico e saranno 70 le opere esposte. Scopriamo ora tutte le informazioni utili sugli orari d’ingresso ed i prezzi dei biglietti per ammirare l’esposizione. In autunno al Museo delle Culture di Milano arriva la Mostra dedicata allo street artist Banksy Banksy è ...

Biglietti Sampdoria-Fiorentina (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle 20.30 la Sampdoria di Marco Giampaolo farà il proprio esordio nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 contro la Fiorentina. I blucerchiati cercheranno di far valere il peso del fattore campo contro i viola in un confronto che si preannuncia equilibrato. La formazione doriana, tenendo conto di quanto fatto l’anno passato, è una delle migliori dal punto di vista della proposta di gioco. La ...

Biglietti Parma-Udinese (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Parma tornerà ad assaporare ufficialmente la Serie A 2018-2019, allo Stadio Ennio Tardini, affrontando l’Udinese in un match dai tanti significati nella prima giornata di campionato. Il fallimento del 2015 aveva posto fine ad una delle società più importanti dell’ultimo ventennio in Italia, l’ultima delle nostre squadre a vincere la Coppa Uefa nel lontano 1999. A tre anni di distanza, i ...

Biglietti Bologna-SPAL (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Bologna di Pippo Inzaghi farà il suo esordio, tra le mura amiche dello Stadio Renato Dall’Ara, affrontando nella prima giornata del campionato di Serie A la SPAL in un confronto che si preannuncia equilibrato. I rossoblu hanno aperto un nuovo corso con l’ex allenatore del Milan e del Venezia e si aspettano un campionato di livello superiore, dopo quanto fatto nell’ultimo anno sotto la ...

Lotteria Italia - la "grande beffa" : Biglietti vincenti (e dimenticati) per un milione di euro : Le dimenticanze milionarie fanno parte della storia della Lotteria Italia. Per l’ultima edizione gli Italiani hanno...

Biglietti gratis per i migranti - cinema di Milano lancia il karmaticket : Il tagliando 'purificatore' come quello del Kino Moviemento del quartiere berlinese multietnico di Kreuzberg

Luca Barbarossa a Roma per 3 concerti a dicembre : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Luca Barbarossa a Roma per tre concerti all'Auditorium Parco della Musica. Il cantautore Romano tornerà nella sua città Natale a dicembre per tre eventi consecutivi attesi venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018. Rome è de tutti è il nome della tournée teatrale di Luca Barbarossa che lo riporterà nell'Auditorium Parco della Musica per tre live nella Sala Petrassi. I biglietti per assistere ai tre spettacoli sono già disponibili in ...

Continuità territoriale con la Sardegna - Biglietti in vendita per la Winter : Teleborsa, - La proroga del regime di voli agevolati da e per la Sardegna, siglato dal Ministero dei Trasporti , ha fatto scattare la messa in vendita dei biglietti per la stagione invernale, che ...

Continuità territoriale con la Sardegna - Biglietti in vendita per la Winter : La proroga del regime di voli agevolati da e per la Sardegna, siglato dal Ministero dei Trasporti , ha fatto scattare la messa in vendita dei biglietti per la stagione invernale, che prenderà il via ...

Mostra Banksy Milano 2018 - date con orari e Biglietti : al MUDEC esposte 70 opere del noto street artist : Dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019 presso il Museo delle Culture di Milano sarà possibile vedere la Mostra dedicata a Banksy, il famoso e anonimo street artist britannico e saranno 70 le opere esposte. Scopriamo ora tutte le informazioni utili sugli orari d’ingresso ed i prezzi dei biglietti per ammirare l’esposizione. In autunno al Museo delle Culture di Milano arriva la Mostra dedicata allo street artist Banksy Banksy è ...

A Torino un errore - ora corretto - ha regalato 61 milioni di euro di Biglietti per i mezzi pubblici : Quest'ultimo dettaglio pare essere stato trascurato dalla Gtt, il gruppo torinese trasporti: numerosi articoli di cronaca, infatti, hanno rivelato ieri che un errore del sistema ha regalato a 4.500 ...

Bug informatico sui nuovi Biglietti - a Torino mezzi pubblici gratis per migliaia di persone : Un bug informatico al nuovo sistema appena varato da Gtt ha permesso a migliaia di passeggeri di vedersi accreditare oltre 8.000 biglietti a testa sulla smart card che hanno sostituito i biglietti cartacei.Continua a leggere