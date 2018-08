BAMBINA CON IL VELO | PUBBLICITA' GAP La laica Francia glielo vuole togliere | ma sbaglia

BAMBINA CON il velo - pubblicità GAP/ La campagna per la scuola scatena la Francia : reazioni social - è polemica : Bambina con il velo, pubblicità GAP per la campagna "Back to school", il progetto del marchio americano di abbigliamento scatena la Francia: reazioni social, è polemica.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:13:00 GMT)

BAMBINA modella con il velo nella pubblicità di Gap : è polemica in Francia : Ha circa dieci anni e fa parte del gruppo di bambini protagonisti della foto sulla home page di Twitter del marchio americano di abbigliamento GAP. Poi compare ancora in un’altra immagine, insieme a un coetaneo dai ricci esplosivi. È una delle bimbe – modelle della campagna Back to School, che è stata presentata in anteprima il 24 luglio e, per ora, diffusa solo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. E porta il ...

BAMBINA investita davanti all'asilo - indagata la maestra : 'Doveva controllarla' : Sul vialetto non arriva più il frastuono dei bambini né le canzoncine dello Zecchino d'Oro. A poche ore dal drammatico investimento di una bimba di 15 mesi la Fattoria di Mamma Cocca, l'asilo di ...

BAMBINA IMMUNODEPRESSA IN CLASSE CON NON VACCINATI/ Treviso - a maggio 2018 la legge prevedeva l'allontanamento : BAMBINA IMMUNODEPRESSA in CLASSE con non VACCINATI: i genitori presentano denuncia contro ignoti. Per la madre si tratta di un fatto grave e non solo ideologico.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 22:25:00 GMT)

A Roma i funerali della BAMBINA morta dopo il contatto con una medusa : "Un dolore enorme" : Decine tra parenti, amici e bambini, compagni di classe e amici per l'addio a Gaia Trimarchi nella chiesetta al Portuense

Arriva in Casentino la pittura di Clara Woods - la BAMBINA che parla con l'arte : Lei vuole vivere, scoprire il mondo, un mondo tante volte crudele che la guarda con l'indifferenza e con la paura di affrontare il nuovo ma che in ogni caso non la spaventa. La giovane artista e la ...

Torino - BAMBINA di dieci anni ricoverata per denutrizione : i genitori la portano via contro il parere medico : Una bambina di dieci anni è stata portata via dai genitori dall’ospedale Regina Margherita di Torino senza l’autorizzazione dei medici. La piccola era ricoverata per problemi di denutrizione. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, non era in pericolo di vita, però era malata e fortemente sottopeso. Non è ancora chiaro come la bambina sei arrivata in ospedale. La famiglia ha fatto perdere le proprie tracce e adesso del caso si sta ...

Gaia Trimarchi - BAMBINA romana di sette anni uccisa da una medusa - era in vacanza con la mamma : Morire a sette anni in vacanza, mentre si fa il bagno, per colpa di una medusa. Gaia Trimarchi, una bambina di 7 anni di Roma, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media locali. --Gaia Trimarchi, che ha il papà italiano, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la madre filippina, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie in ...

Filippine - BAMBINA romana di 7 anni muore dopo contatto con medusa. La madre : “Nessun avvertimento” : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine, dopo essere venuta a contatto con un’esemplare di medusa particolarmente pericoloso. La piccola, che si trovava in gita nell’isola di Sabitang Laya con la madre di origine filippina, uno zio e un cugino, stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia, quando ha urlato dal dolore. I media locali riportano che è servita più di ...

