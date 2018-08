Auto contro il Parlamento a Londra | un arresto e diversi feriti

huffingtonpost

(Di martedì 14 agosto 2018) Torna la paura a, dove un'si è schiantatale barriere di sicurezza davanti albritannico, provocando l'intervento della polizia armata. Come riporta Sky news, citando la polizia metropolitana della capitale, un uomo è stato arrestato. Ci sarebberopedoni. La polizia ha chiuso l'intera area di Parliament Square. Ancora ignote la dinamica e il movente dell'incidente. Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 agosto 2018Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 italiane). Nelle zone circostanti, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza.