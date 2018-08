Auto con tre giovani a bordo si ribalta sul cavalcavia | un morto

Auto CONTRO FOLLA DOPO ESSER STATI CACCIATI DA DISCOTECA/ Video - Salerno : “volevano ucciderli” : Salerno, AUTO CONTRO FOLLA davanti a DISCOTECA: due arresti. Ultime notizie Video, i ragazzi erano STATI CACCIATI dal locale in precedenza: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Fermato all'alba con in Auto marijuana - cocaina e 1.500 euro in contanti : arrestato : I carabinieri lo hanno Fermato mentre stava procedendo in auto con fare incerto lungo viale Italia, a Marina Romea, alla prime luci dell'alba di domenica. All'interno del veicolo un odore ...

Scontro Tra Quad ed Auto - ferito un uomo : Incidente stradale in Via Arturo Perugini a Lamezia Terme. Uno Scontro tra una Renault Clio ed un Quad. Quest'ultimo a seguito dell'impatto si è ribaltato. Il conducente, uomo cinquantenne, è rimasto ...

Salerno : cacciati dalla discoteca - tentarono strage con l'Auto per vendetta : il video : Accusa gravissima e pesantissima per i due ragazzi che lo scorso 6 maggio si lanciarono deliberatamente con la propria autovettura contro la porta d'ingresso di una discoteca di Salerno. Il pubblico ministero ha chiesto l'arresto di entrambi per i reati di tentato omicidio premeditato, aggravato e continuato. Per ambedue gli indagati sono quindi scattati gli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal ...

Roma - scontro tra Auto e furgone sulla Tiburtina : grave ragazzo di 22 anni : scontro furgone auto sulla Tiburtina, un giovane ferito. Questa mattina alle 6.30 circa un furgone Renault Master e una Clio si sono scontrati in Via Sambuci, direzione via Tiburtina. A causa dell'...

Salerno - Auto contro la folla davanti alla discoteca : arrestate 2 persone. “Vendetta perché cacciati dal locale” : L’accusa è pesantissima: a bordo di una Fiat Panda lanciata a folle velocità si sarebbero scagliati contro una decina di ragazzi che erano in fila all’ingresso di una discoteca di Salerno “con il chiaro intento di ucciderli”. Fortunatamente, in quel momento, una transenna si è incagliata sotto la vettura, rallentandone la corsa ed evitando conseguenze tragiche. Così la Polizia ipotizza il tentato omicidio aggravato e continuato per ...

