ATP Cincinnati | Isner già fuori ai trentaduesimi | Querrey prevale nel derby a stelle e

ATP Cincinnati - Djokovic vola ai sedicesimi di finale : sconfitto Johnson in due set : Djokovic ai sedicesimi di finale del torneo Atp di Cincinnati, Novak vince in due set su Steve Johnson Dopo due ore e tre minuti di gioco Novak Djokovic ha la meglio sul Steve Johnson ai trentaduesimi di finale del torneo Atp di Cincinnati. Il serbo, dopo due set vinti con qualche difficoltà, con il parziali si 6-4 | 7-6, sconfigge l’americano e si porta ai sedicesimi di finale del torneo dell’Ohio sul cemento. A seguito la ...

ATP Cincinnati 2018 : Djokovic non sbaglia all'esordio - Johnson battuto 6-4 - 7-6 : Esordio più complicato del previsto per Novak Djokovic al Masters di Cincinnati . Il serbo, testa di serie numero 10 del seeding, ha faticato contro lo statunitense Steve Johnson , 33 Atp, battuto 6-...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 13 agosto. Avanti Novak Djokovic - stop per John Isner : Il piatto forte della seconda giornata di incontri del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati si giocava nel cuore della notte italiana: il serbo Novak Djokovic sconfigge per due set a zero, con lo score di 6-4 7-6 (4) lo statunitense Steve Johnson. Passa al secondo turno anche il redivivo elvetico Stan Wawrinka, che si sbarazza in tre set (6-2 4-6 6-3) dell’argentino Diego Schwartzman. Esce di scena lo scozzese Andy Murray, che cede il ...

ATP Wta Cincinnati 2018/ Diretta Giorgi Sevastova streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, oggi l'unica italiana presente nei due tabelloni, Camila Giorgi, affronta Anastasija Sevastova nel primo turno del torneo in Ohio(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Tennis – Masters 1000 di Cincinnati : terminato il primo turno ATP - i risultati : Murray ko all’esordio, come Ferrer e Verdasco: i risultati del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati primo turno terminato, per quanto riguarda il torneo maschile del Masters 1000 di Cincinnati: i Tennisti si sono sfidati nei campi statunitensi a caccia di un importante pass per il secondo turno, dove entreranno in gioco i big. Occhi puntati oggi su Andy Murray, al rientro dopo l’abbandono a Washington: lo scozzese non è ...

ATP Cincinnati 2018 : Murray fuori al 1° turno - Pouille lo batte in tre set : Subito un'eliminazione eccellente al Western & Southern Open , settimo dei nove tornei ATP Masters 1000 in calendario , montepremi di 5.699.360 dollari, , in corso sui campi in cemento di Cincinnati . ...

Diretta/ ATP Wta Cincinnati 2018 Murray Pouille (1-6) streaming video e tv : Nishikori al secondo turno : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, inizia il Western & Southern Open che rappresenta un'altra tappa nel calendario dei Master 1000, in campo ci sono anche le donne(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 19:29:00 GMT)

DIRETTA / ATP Wta Cincinnati 2018 Nishikori Rublev (7-5 4-3) streaming video e tv : Kontaveit senza problemi : DIRETTA Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, inizia il Western & Southern Open che rappresenta un'altra tappa nel calendario dei Master 1000, in campo ci sono anche le donne(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:31:00 GMT)

ATP Cincinnati 2018 - forfait di Nadal : 'Devo riposare e prendere cura del mio corpo' : "Sono molto dispiaciuto di non poter essere al via a Cincinnati quest'anno - ha scritto sui social il numero 1 del mondo -. Non ci sono ragioni particolari, se non quelle personali di conservare la ...

ATP Wta Cincinnati 2018/ Diretta Murray Pouille streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, inizia il Western & Southern Open che rappresenta un'altra tappa nel calendario dei Master 1000, in campo ci sono anche le donne(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:48:00 GMT)

ATP Cincinnati 2018 : Cecchinato fuori al 1° turno - Mannarino vince 7-6 al terzo set : Esordio amaro per Marco Cecchinato nel Western & Southern Open, settimo dei nove tornei ATP Masters 1000 che è cominciato sui campi in cemento di Cincinnati , in Ohio. Il 25enne palermitano, numero ...

ATP Cincinnati : Cecchinato è già fuori - sconfitto da Mannarino : Atp Cincinnati, Marco Cecchinato ha esordito nel torneo americano contro il francese Mannarino: una battaglia di tre set Atp Cincinnati, Marco Cecchinato è stato eliminato al primo turno del torneo americano. Una battaglia terminata al tie-break del terzo set contro il francese Mannarino, il quale ha avuto la meglio dopo aver perso il primo set. Delusione dunque per il nostro Cecchinato, il quale deve un po’ ritrovare ritmo sul ...

ATP Cincinnati 2018 : calendario - orari e come vedere il Masters in tv : ATP Cincinnati 2018: dove posso guardarlo? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Chi non possiede un ...

ATP Cincinnati 2018 : il tabellone del Masters : E' questo l'esito del sorteggio del tabellone maschile, che ha messo anche nello stesso spicchio il numero 1 del mondo Rafa Nadal , il campione in carica Grigor Dimitrov e il redivivo Novak Djokovic .