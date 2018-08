Atalanta | annullato il test col la Pro Piacenza

calcioweb.eu

(Di martedì 14 agosto 2018) Cambio di programma dell'fra le competizioni europee e l'inizio della preparazione per l'inizio della Serie A. È stata infatti annullata l'amichevole d'allenamento contro il Pro(Serie C) inizialmente prevista per venerdì 17 agosto alle 11 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. I nerazzurri, che rientreranno giovedì sera dal ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League con l'Hapoel Haifa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, venerdì sosterranno una normale sessione sul campo in vista del primo impegno di campionato di lunedì 20 agosto (20.30) col Frosinone allo stadio di Bergamo.