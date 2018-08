Aquarius | Salvini e Toninelli chiudono | la Spagna dice no Ultime notizie | Gibilterra le

Migranti - Salvini : 'Aquarius vada dove vuole - non Italia'. No anche da Malta e Madrid : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Di Maio, non temo attacchi dai mercati Salvini: «allo studio reintroduzione servizio militare» Terremoto di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico Vaccini: Grillo va avanti ...

SALVINI - “Aquarius NON IN ITALIA” : NO DI MALTA E SPAGNA/ Londra a Toninelli : "Si garantisca porto sicuro" : Aquarius con 141 migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di SALVINI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 22:53:00 GMT)

Ora la Francia critica Salvini. Ma non si accolla l'Aquarius : Parigi si rammarica per la 'posizione politica molto dura' del governo italiano che rifiuta di accogliere le navi delle Ong da giugno, quando invece 'l'Italia ha i mezzi per accogliere' Aquarius. A ...

De Magistris : 'Aquarius venga a Napoli - pronti ad accoglierla' Salvini : 'Pensi agli italiani' : Napoli è disponibile ad accogliere la nave Aquarius. Lo rende noto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. 'Mentre in queste ore il ministro dell'Interno mostra i muscoli da bullo istituzionale, ...

Salvini - “Aquarius non in Italia” : no di Malta e Spagna/ Migranti - Meloni : “nave sequestrata se esistesse Ue” : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di Salvini(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Migranti su Aquarius - scontro Salvini-De Magistris. No della Spagna | : La nave ha salvato 141 persone al largo della Libia e ha chiesto all'Europa un approdo. Il ministro dell'Interno: "Vada dove vuole, non in Italia". De Magistris offre il porto di Napoli. Toninelli: "...

De Magistris : «Aquarius venga ?a Napoli - pronti ad accoglierla» Salvini : «Pensi agli italiani» : Napoli è disponibile ad accogliere la nave Aquarius. Lo rende noto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. «Mentre in queste ore il ministro dell'Interno mostra i muscoli da bullo...

Sindaci anti-Salvini alla carica : "Apriamo i porti alla Aquarius" : 'Il governo guidato dalla Lega si conferma sempre più motivo di vergogna - scrive il primo cittadino - impegnato a fare la propria politica sulla pelle di donne e bambini. Mentre di fatto si istigano ...

Aquarius con 141 migranti - stop di Salvini : «Mai in Italia» No anche di Spagna e Malta Altri 109 a Lampedusa Video : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»

Migranti : Salvini blocca ancora l'Aquarius. Toninelli : sbarchino a Londra : Il ministro dell'Interno prosegue la sua politica dei porti chiusi e nega, ancora una volta, lo sbarco dei profughi. Gli fa eco il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che spiega: "L'Ong Aquarius ...

MIGRANTI - PORTI CHIUSI PER NAVE Aquarius - SALVINI : "ONG NON IN ITALIA"/ Dopo Malta - anche Spagna nega attracco : AQUARIUS con 141 MIGRANTI a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di SALVINI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Aquarius vada dove vuole - non Italia'. No anche da Malta e Madrid : Il governo spagnolo, al momento, non sembra disposto ad accogliere l'Aquarius. In questo momento "la Spagna non è il porto più sicuro perché non è quello più vicino, secondo quanto stabilisce il ...

Aquarius - Salvini : 'Vada dove vuole - ma non in Italia'; a bordo 141 immigrati : Nave Aquarius, l'Italia dice ancora una volta "no" all'approdo di una delle imbarcazioni civili più controverse che attualmente navigano nelle acque del mar Mediterraneo. Sulla questione dei migranti il vice premier e Ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, è stato chiaro in passato e continua ad esserlo anche oggi: nei corsi e ricorsi storici delle acque del Mare Nostrum, la Aquarius che già aveva scatenato roventi polemiche nei mesi ...

Tutte le inesattezze di Salvini e Toninelli sul caso Aquarius : La nave Aquarius noleggiata dall'ong SOS Méditerranée e da Medici senza Frontiere si trova ancora una volta alla ricerca di un porto in cui sbarcare 141 migranti salvati al largo della Libia. Dopo che sia l'Italia sia Malta si sono rifiutate di concedere l'attracco nei loro porti, la città di Barcel