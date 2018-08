ilfattoquotidiano

: Aquarius, “Gli italiani non coordinano più e i libici non danno informazioni sulle barche in difficoltà: i 141 salv… - fattoquotidiano : Aquarius, “Gli italiani non coordinano più e i libici non danno informazioni sulle barche in difficoltà: i 141 salv… - italianaradio1 : “Che succede se nessuno ci accoglie?”. Ines è marocchina e ha perso il marito in Libia l’anno scorso. Lo hanno... - italianaradio1 : Aquarius, “Gli italiani non coordinano più e i libici non danno informazioni sulle barche in difficoltà: i 141 salv… -

(Di martedì 14 agosto 2018) “Che succede se nessuno ci accoglie?”. Ines è marocchina e ha perso il marito in Libia l’anno scorso. Lo hanno ucciso. Viveva lì da cinque anni, dopo averlo sposato. Ora viaggia da sola. “Lì non ho nessuno. Vorrei raggiungere la mia famiglia in Francia“. Lo scafista, racconta, gli aveva promesso un viaggio “su una barca grande, solo quattro persone”.l’ha soccorsa in un barchino di legno con altre 24 persone, senza motore. “Quando l’ho visto ho detto: ok, tieniti i soldi, ma io non parto con quello. E lui mi ha detto: certo che parti. Altrimenti ti uccido“. L’è nelle acque di mezzo tra due Stati, in attesa di capire dove e quando le 141 persone salvate il 10 agosto scorwwso davanti alle coste della Libia verranno disimbarcate. La nave operata da SOS Mediterranée in collaborazione con Medici senza ...