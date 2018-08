Andamento Future sul Petrolio del 14 08 2018 | ore 9 00

Andamento Future FTSE MIB del 13/08/2018 - ore 15.40 : Performance negativa per il FIB , che segue la scia ribassista disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 20.860, in discesa di 185 punti rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 10/08/2018 - ore 9.30 : Andamento depresso per il FIB , nonostante un Andamento in frazionale rialzo del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB si attesta a 21.390 al di sotto di 230 punti dalla chiusura precedente.

Andamento Future sul Petrolio del 10/08/2018 - ore 9.00 : Il Petrolio si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 66,73, in ribasso dello 0,34% rispetto ...

Andamento Future FTSE MIB del 9/08/2018 - ore 9.30 : Seduta in ribasso per il FIB , preannunciato dall'Andamento debole del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato la giornata a quota 21.765, in diminuzione dello 0,74%. Flessione ...