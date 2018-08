Ambiente | il Wwf lancia l’allarme | “Il leone a rischio estinzione”

Ambiente - Wwf : “Più interventi ‘in verde’ nelle nostre città per la difesa del suolo” : I dati ISPRA dimostrano che il dissesto idrogeologico rappresenta una emergenza da affrontare con urgenza. Con il 91% dei comuni in aree a rischio idrogeologico non è più rinviabile un’alleanza fra governo, Autorità di distretto idrografico e comuni per affrontare una situazione che mette a rischio dove i fenomeni legati al dissesto e ai cambiamenti climatici vengono amplificati dalla cementificazione e dalle edificazione legalizzate. L’ultimo ...

Ambiente - WWF : il consumo di suolo è una malattia - per curarla serve una legge : “Il consumo del suolo è una malattia che debilita l’Italia e che, dopo aver cancellato buona parte della fascia costiera e reso irriconoscibili le aree interne, si sta ora propagando alle aree più pregiate del Paese, come evidenziano i dati ISPRA che assegnano la maglia nera del consumo del suolo nelle aree protette ai due parchi dei Monti Sibillini e del Gran Sasso-Monti della Laga, che più sono stati colpiti dal sisma del Centro Italia ...

Ambiente - WWF : dal Ministro Centinaio dichiarazioni importanti su lupi e orsi : Le dichiarazioni del Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio a sostegno delle posizioni del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa contro l’abbattimento di orsi e lupi previsto dalle leggi approvate dalle province di Trento e Bolzano “sono estremamente positive e fanno bene sperare per la difesa di due specie simbolo per la natura d’Italia“: lo si legge in una nota di WWF Italia. “Le norme approvate dalle province autonome ...

Ambiente - Wwf : “I volontari dalla parte degli animali” : parte oggi, nelle Alpi orobie bergamasche, la terza edizione del Progetto Pasturs , l’iniziativa volta a facilitare la coesistenza tra i grandi carnivori e i pastori. Quest’anno sono ben 50 i volontari, provenienti da tutta Italia, che trascorreranno una o due settimane in alpeggio, dopo essere stati formati per conoscere adeguatamente i problemi relativi alla presenza dei grandi predatori nelle zone rurali e poter contribuire al meglio al ...

Ambiente - WWF : la barriera corallina del Belize non è più in pericolo : I cittadini del Belize insieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: la barriera corallina del Belize, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossa dalla lista UNESCO del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione – riporta WWF Italia – è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito UNESCO della barriera corallina del Belize ...

Ambiente - Sardegna : il WWF contro l’inquinamento dei mari e i furti di sabbia : Il WWF Italia, nel corso dell’estate 2018, sta promuovendo la Campagna #GenerAzioneMare 2018, finalizzata alla tutela del mare e delle coste con una serie di manifestazioni che richiamano l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sui problemi dei nostri litorali. In tutta Italia sono previste tante iniziative che coinvolgono istituzioni e cittadini. Venerdì 29 giugno, grazie alla disponibilità del Parco Nazionale e dall’Area marina ...

Ambiente : continua il tour WWF “Spiagge Plastic Free” : La campagna WWF “Spiagge Plastic Free” per liberare le nostre coste dalla Plastica e sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sul problema dell’invasione da Plastica, prosegue con 3 appuntamenti in Abruzzo, Calabria e Sicilia tra la fine di giugno e domenica primo luglio. Primo ritrovo in Abruzzo martedì 26 giugno, quando dalle 13:30 i volontari WWF raccoglieranno Plastica nella spiaggia della Torre del Cerrano (Teramo). Nel pomeriggio, ...

Ambiente : WWF e Confesercenti insieme per i “lidi amici del mare” : La lotta all’inquinamento da plastica passa anche attraverso il cambiamento degli stili di vita quotidiani, quindi perfino dalla spiaggia dove l’usa e getta di bottiglie, bicchieri, posate e piatti è all’ordine del giorno. Per ridurre drasticamente questo consumo è partito il progetto “Lidi amici del Mare”, un’iniziativa promossa dal WWF e dalla Fiba Confesercenti per promuovere la sostenibilità dei lidi balneari. L’accordo tra ...

Ambiente - numero verde Regione Puglia-Wwf per segnalare reati : Dopo cinque anni è stato nuovamente affidato al Wwf il numero verde della Regione Puglia , 800894500, al quale segnalare reati ambientali tra cui abusi edilizi, situazioni di emergenza quali incendi, ...

Ambiente - WWF : domani a Pescara sit-in e la mostra “Il mare del futuro?” con oggetti recuperati dalla spiaggia : La campagna “Plastic Free” lanciata dal WWF Italia per salvare il mare dalla plastica approda in Abruzzo. domani sabato 16 giugno, dalle ore 10 a Pescara in piazza Primo Maggio, sarà possibile visitare la mostra “Il mare del futuro?”, una mostra del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di ...

Ambiente - WWF : “Serve un Ministero agile ed operativo - dotato di risorse adeguate” : “L’Italia ha bisogno di un Ministero dell’Ambiente capace di intervenire con autorevolezza ed efficacia sui tavoli internazionali, su questioni fondamentali per il futuro del Paese come circular economy, obiettivi per lo sviluppo sostenibile e cambiamento climatico e che sia trattato al pari degli altri ministeri nel definire le scelte fondamentali per innovare e rendere più efficiente il Sistema Italia, quali quelle relative alla energia (a ...