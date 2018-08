Alpini favorevoli al servizio militare | Magari più breve e con compiti nuovi

ilgiornale

(Di martedì 14 agosto 2018) L'Associazione nazionaleè a favore della reintroduzione deldi leva obbligatorio. "Oggi, a 13 anni dalla sua sospensione, si avverte la necessità di colmare un vuoto educativo che sta toccando in maniera trasversale tutti gli ambiti della società, dalla scuola alla famiglia, dalla Chiesa alla politica - si legge in una nota diffusa dall'associazione che conta 400mila iscritti - Si tratta di tornare a seminare nelle nuove generazioni il senso della responsabilità verso quello che è il bene comune. Chiediamo il ripristino di un periodo diobbligatorio dei giovani a favore della Patria". Per Cesare Lavizzari, già vice presidente dell'Associazione, "la naia tradizionale è superata dai tempi, ma con una ferma di 6-8 mesi si potrebbero costituire battaglioni molto utili per emergenze, calamità naturali, terremoti e vigilanza a monumenti e sedi istituzionali". ...