Agosto - villaggio mio non ti conosco... (più) : Parola d'ordine: all inclusive. Con quintali di cibo al buffet, drink sempre a portata di mano, animatori scatenati e qualunque momento della giornata scandito fra sport, giochi aperitivo, spettacoli di cabaret e tornei a squadre. Ecco la formula perfetta per le vacanze anni Ottanta, quelle del boom economico, delle ferie lunghissime e delle partenze di massa ad Agosto. Quelle che hanno segnato il successo planetario dei villaggi turistici, ...