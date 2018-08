25 consigli delle top model per stare in forma

vanityfair

(Di martedì 14 agosto 2018) Se avete mai guardato unala su una passerella o un red carpet, pensando: «Come mi piacerebbe essere ome lei…», non siete sole. Ma come fanno topcome Gigi Hadid, Miranda Kerr, Kendall Jenner, e Lily Aldridge a sfoggiare curve sinuose e pelle perfetta? In primis, si tratta di genetica. La divina Gisele non sarebbe così, se non avesse ereditato dei buoni geni. Ma pur essendo nate sotto la buona stella di un patrimonio genetico impeccabile, le topdi solito seguono diete rigorose e un programma di allenamento quotidiano, spesso prescritti da nutrizionisti e personal trainer. Con l’aiuto del sito StyStyelcaster.com, abbiamo raccolto 25su come perdere peso eindispensati dalle supertop più in auge negli ultimi anni. LEGGI ANCHE#jumprope i benefici di saltare la corda come Izabel Goulart LEGGI ANCHETutto quello che abbiamo imparato da Meghan ...