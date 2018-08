10 case delle star in affitto magari per una vacanza

Estate 2018 - per la Gdf la metà delle case vacanza è irregolare : “Scoperti anche hotel fantasma” : Una casa vacanze su due è risultata irregolare secondo i controlli della Guardia di Finanza. Puglia, Toscana e Lazio le maglie nere. Ma anche in Sicilia sono state riscontrate anomalie: a Taormina, tra le mete più richieste dei villeggianti italiani, le fiamme gialle hanno scoperto veri e propri hotel fantasma.Continua a leggere

L'estate degli irregolari : Gdf - fuori legge il 50% delle case vacanze | "Pizzicati" oltre 2mila venditori abusivi : Individuati 2.187 venditori abusivi, tra cui 509 stranieri e 22 minori, o erano senza contratto o venivano pagati in nero

Estate nera per la GdF : il 50% delle case vacanza è irregolare : Dall’inizio dell’Estate la Guardia di Finanza ha fatto una serie di controlli che hanno portato a dati allarmanti per quel che riguarda l’evasione delle tasse. Per quel che riguarda i possessori di seconde e terze case date in affitto in località di mare o di montagna, uno su due lo fa in maniera irregolare, cioè in nero, senza denunciare niente a nessuno. Sono stati fermati 2.187 venditori abusivi, che non hanno mai denunciato l’attività o non ...

case svalutate per colpa delle tasse. Persino l'Europa se n'è accorta : Di Imu e Tas i non si parla più tanto. Ma i 150 miliardi di balzelli che i governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni hanno scaricato sul groppone dei proprietari di Case continuano a pesare come macigni ...

Incendio Bologna - tra i feriti gravi un poliziotto : in corso la verifica di agibilità delle case : Drammatico incidente oggi sulla A14, nel bolognese. Tra i feriti, tre hanno riportato ustioni molto serie e sono stati trasferiti in centri specializzati a Cesena e a Parma. Uno di questi è un poliziotto, un agente 33 anni del commissariato Santa Viola, portato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Altri due agenti della Polizia Stradale hanno riportato ustioni piu’ lievi. Fra i feriti anche 11 carabinieri. Sono in corso verifiche da ...

Napoli - vigile a capo della cricca delle case popolari occupate/ Ultime notizie - tariffario per certificazioni : Napoli, vigile a capo della cricca delle case popolari occupate: Ultime notizie, scoperta l'esistenza di un tariffario, al centro dell'inchiesta un agente della Municipale(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:17:00 GMT)

Napoli - scoperta la cricca delle case popolari occupate : il capo è un agente municipale : C'è sempre lui quando hai bisogno di una mano. Non si sottrae, vuoi se hai bisogno di un cambio di residenza, di una nuova intestazione, di un 'riciclo intestato', di una voltura, vuoi se ti serve ...

Peculato e falso - arrestato sindaco in Calabria : "Irregolarità nella gestione delle case popolari" : Vincenzo Rocchetti, primo cittadino di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, coinvolto in un'inchiesta sulla gestione delle procedure di assegnazione di un'abitazione di edilizia popolare. Con lui è finito in carcere anche il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune. Ai...

Incendi Grecia - abusivo il 49% delle case distrutte : Mati la capitale degli illeciti. “Le vie di fuga tombate con il cemento” : Mati è diventata luogo simbolo non solo della movida ateniese ma anche dell’abusivismo che da sempre imperversa in Grecia. Lì avevano ville e appartamenti praticamente a un metro dal mare artisti, intellettuali, politici e manager. Lì si conta il maggior numero delle vittime dei 47 roghi che hanno flagellato la marina della capitale e fonti del governo di Atene l’hanno definita “la capitale dell’abusivismo”. Ed ...

Le pressioni delle case farmaceutiche per difendere i loro profitti : In Colombia anche il governo di Washington è intervenuto per difendere i guadagni dei produttori di latte in polvere e degli anticoncezionali. Leggi

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per realizzazione delle “casette” - consegnate ai sindaci 3.444 Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai sindaci sono 3.444, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 112 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.664 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle Marche, 824 nella Regione Lazio, 752 in Umbria e 238 in Abruzzo. Ulteriori 217 ...

Tlc - crescono gli investimenti. E l'Internet veloce raggiunge l'87% delle case : MILANO - crescono gli investimenti degli operatori Tlc nel 2017. È quanto mette in evidenza il Rapporto Asstel 2018 , elaborato dagli 'Osservatori Digital Innovation' della School of Management del ...

Terremoto - 4 indagati per gli appalti delle casette : sequestrati documenti alla Protezione civile delle Marche : Ci sono quattro indagati per abuso d’ufficio nell’inchiesta della Procura di Ancona sugli appalti la realizzazione delle Sae, le casette per i terremotati. Coinvolti dipendenti regionali che si sono occupati della procedura d’appalto che ha portato all’assegnazione delle ditte incaricate di realizzare i moduli abitativi. Tra gli indagati c’è anche il capo della Protezione civile regionale delle Marche David Piccini, uno di quelli che si è ...