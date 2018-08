Yamaha corre ai ripari per uscire dalla crisi Valentino Rossi aspetta

MotoGp – Situazione tesa in casa Yamaha : Forcada saluta Vinales - comportamento scorretto di Maverick? : Ramon Forcada dice addio a Vinales , adesso è ufficiale: ecco chi prenderà il suo posto dal prossimo anno al fianco dello spagnolo della Yamaha Situazione tesa in casa Yamaha : da tempo si vociferava di una rottura tra Maverick Vinales e il suo capotecnico Ramon Forcada , adesso, è arrivata l’ufficialità. Lo spagnolo della Yamaha , ieri ha parlato proprio della sua futura collaborazione con Esteban Garcia: “sono molto felice di ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...