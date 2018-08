Xiaomi Mi 3 | Mi 4 e Redmi 4X sulla cresta dell’onda | disponibile Android 9 Pie grazie ad

TWRP disponibile per Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12 Plus - Android 9 Pie su Xiaomi Redmi Note 4 con un porting : La custom recovery TWRP disponibile per Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12 Plus, e Android 9 Pie arriva in via non ufficiale su Xiaomi Redmi Note 4 con un porting. L'articolo TWRP disponibile per Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12 Plus, Android 9 Pie su Xiaomi Redmi Note 4 con un porting proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi 6 - 6A e 6 Pro : una gamma non molto fortunata : Xiaomi Redmi 6, 6A e 6 Pro sono la nuova gamma di prodotti economici dall'azienda cinese, che però per alcuni versi sembra un'involuzione rispetto alla precedente linea. Scopriamo perché nella Recensione di Xiaomi Redmi 6, 6A e 6 Pro! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi 6, 6A e 6 Pro: una gamma non molto fortunata proviene da TuttoAndroid.

Quale comprare tra Xiaomi Redmi Note 5 e Mi A2? : Sono i due smartphone del momento, il Redmi Note 5 e il Mi A2 di Xiaomi che si contendono la fascia media del mercato. Non hanno rivali, ma Quale comprare tra i due? Quale comprare tra Xiaomi Redmi Note 5 e Mi A2? E’ inutile negarlo, nella fascia media del mercato degli smartphone ormai Xiaomi […]

Xiaomi attiva Rollback Protection su Redmi 6 Pro e Mi 6X mentre Redmi 6 e 6A ricevono la MIUI 9 Global : Rollback Protection arriva su Xiaomi Redmi 6 Pro e Mi 6X, mentre la MIUI 9 Global basata su Android 8.1 Oreo arriva su Redmi 6 e Redmi 6A L'articolo Xiaomi attiva Rollback Protection su Redmi 6 Pro e Mi 6X mentre Redmi 6 e 6A ricevono la MIUI 9 Global proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 e 6A ricevono la MIUI 9 Global - mentre Mi 6X e Redmi 6 Pro non possono più tornare indietro : Arrivanno notizie importanti dal mondo MIUI , la ROM utilizzata da Xiaomi per i suoi prodotti, e coinvolgono ben quattro modelli diversi, anche se molto simili tra loro: Xiaomi Mi 6X , Redmi 6 , 6A e 6 Pro . MIUI 9 Global ROM per ...

Xiaomi Redmi Note 5 Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Xiaomi Redmi Note 5 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Xiaomi Redmi Note 5 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Xiaomi Redmi Note 5? Stai pensando di Comprare Xiaomi Redmi Note 5? In […]

L’app fotocamera di Xiaomi Mi A2 è disponibile per Xiaomi Redmi Note 5 Pro (root) : I possessori di Xiaomi Redmi Note 5 Pro possono ora scaricare e installare la fotocamera di Xiaomi Mi A2, per ottenere scatti migliori. L'articolo L’app fotocamera di Xiaomi Mi A2 è disponibile per Xiaomi Redmi Note 5 Pro (root) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 si arricchisce di 128 GB di memoria interna in Cina : Xiaomi Redmi Note 5 si arricchisce di una nuova configurazione hardware in Cina che porta la sua memoria interna a 128 GB. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si arricchisce di 128 GB di memoria interna in Cina proviene da TuttoAndroid.

Crolla Il Prezzo Di Xiaomi Redmi Note 5 : In Offerta A 190 Euro Su Amazon – 25 Luglio 2018 : Prezzo più basso in assoluto per comprare Xiaomi Redmi Note 5. Super Offerta Amazon per Xiaomi Redmi Note 5. Dove comprare Xiaomi Redmi Note 5 al Prezzo più basso di sempre? Xiaomi Redmi Note 5 In Offerta – 25 Luglio 2018 Il fantastico smartphone Xiaomi Redmi Note 5 è finalmente arrivato in Offerta su Amazon al […]

Tre Italia propone a rate Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 - Google Pixel 2 XL - Razer Phone - Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus : Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 , Google Pixel 2 XL, Razer Phone, Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus sono i nuovi smartPhone disponibili a rate con Tre Italia L'articolo Tre Italia propone a rate Samsung Galaxy J3 e Galaxy J5 , Google Pixel 2 XL, Razer Phone, Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve LineageOS 15.1 ufficiale : Xiaomi Redmi Note 5 Pro ha da poco ricevuto la sua build ufficiale della LineageOS 15.1. Non è di certo un segreto che gli smartphone Xiaomi siano particolarmente popolari sul forum di XDA, ogni qual volta ne viene rilasciato uno nuovo (con SoC Qualcomm Snapdragon), spuntano subito numerose ROM per far felici gli appassionati di modding. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve LineageOS 15.1 ufficiale proviene da TuttoAndroid.