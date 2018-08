Xbox One | disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo

ELEA arriva su Xbox One a Settembre : Il primo episodio della surreale avventura a stampo fantascientifico ELEA decollerà nella galassia il 6 Settembre. ELEA sarà disponibile su Xbox One e Steam ed è già possibile effettuare il pre-order per Xbox One. ELEA arriva su Xbox One Ispirato dai classici Per la sua storia, Kyodai, sviluppatore di ELEA, ha tratto ispirazione dalle opere degli autori di fantascienza classici, come Stanislaw ...

DOOM Eternal per Switch girerà a 30fps e sarà lanciato insieme alle versioni PS4 - Xbox One e PC : Dal QuakeCon 2018 è arrivata la gradita notizia dell'arrivo di DOOM Eternal su Nintendo Switch, un'ulteriore conferma di come Bethesda voglia continuare a supportare la console di Nintendo dopo il precedente DOOM.Ora, in un'intervista rilasciata da Marty Stratton di id Software a Eurogamer.net, scopriamo che questa versione punterà ai 30fps e che questo non andrà a incidere in alcun modo sull'esperienza di gioco.Inoltre, è arrivata la conferma ...

Xbox One : scoperto un bug nei Gamerscore : Il sistema Gamerscore di Xbox One, utilizzato per raccogliere e confrontare i punteggi ottenuti nei singoli giochi, sarebbe negli ultimi giorni affetto da un bug diffusosi per una stretta cerchia di utenti. Il bug riguarda l’assegnazione di punteggi superiori rispetto al livello massimo che, ricordiamo, è fissato a 1000. Questo perchè alcuni giochi registrano più volte gli stessi obiettivi comportando delle anomalie. A diffondere la ...

We Happy Few disponibile al download per Xbox One : We Happy Few, il nuovo gioco sviluppato da Compulsion Games, dopo un periodo di anteprima con numerosi cambiamenti è finalmente sbarcato su Xbox One nella sua versione completa e definitiva. E’ un titolo che sicuramente sta già facendo parlare di sè con una trama molto particolare e per certi versi innovativa dove il videogiocatore deve affrontare sfide di sopravvivenza. Il tutto si svolge in una società che viene controllata grazie ...

Red Dead Redemption 2 : 4K nativi su Xbox One X : Per tutte le novità su Red Dead Redemption 2, in arrivo in tutto il mondo il prossimo 26 ottobre, restate sintonizzati su IGN Italia.

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo il recente e riuscito tentativo di fuga su PC, This Is the Police 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One X il 25 Settembre 2018.Qui di seguito è possibile vedere il trailer di lancio pubblicato per celebrare l'uscita per PC del primo agosto:Qui di seguito, invece, potete dare un'ascoltata alla colonna sonora:Read more…

Onrush e The Elder Scrolls Online : Morrowind gratis questo fine settimana su Xbox One : Per la seconda volta Microsoft ha deciso di rendere gratuito il multiplayer anche per gli utenti non abbonati a Xbox Live, questo permetterà a tutti di giocare in compagnia da oggi 9 agosto fino al 12 dello stesso mese.Come riporta Gamingbolt, oltre questo sarà possibile giocare gratuitamente a Onrush e The Elder Scrolls Online: Morrowind gratuitamente per tutta la durata del fine settimana. Precisiamo che i progressi raggiunti in questo fine ...

Xbox One : multiplayer gratuito per tutto il weekend : Microsoft ha avviato nuovamente la famosa iniziativa Free Play Days che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi e che puntualmente continua a rinnovarsi. A partire da oggi fino al 12 agosto, i videogiocatori in possesso di una Xbox One, Xbox One S o Xbox One possono giocare gratuitamente online senza limitazioni e soprattutto senza essere abbonati al Live Gold. Ma non è finita qui poichè i due titoli ONRUSH e The Elder Scrolls possono essere ...

Come No Man's Sky utilizza la potenza di Xbox One X - analisi tecnica : L'ultimo update di No Man's Sky, 'Next', è la più profonda reinvenzione del gioco che abbiamo visto fino ad oggi. Il potenziamento della tecnologia di rendering, l'aggiunta della telecamera in terza persona, l'introduzione della tanto attesa modalità multiplayer, il sistema migliorato di creazione della base e tanto altro ancora rendono questo ultimo aggiornamento un passo avanti incredibile rispetto al gioco che abbiamo avuto al lancio su PS4. ...

Annunciato Torchlight Frontiers per PS4 - Xbox One e PC : Come segnalato da Wccftech, Perfect World Entertainment ha Annunciato Torchlight Frontiers. Il nuovo gioco della serie è in fase di sviluppo presso Echtra Games, uno studio con sede a San Francisco, fondato all'inizio del 2016 dall'ex CEO di Runic Games, Max Schaefer.Yoon Im, VP of publishing presso Perfect World Entertainment, ha dichiarato:"Perfect World Entertainment ha avuto un forte rapporto di collaborazione con Max Schaefer, risalente al ...

The Missing : il titolo del creatore di Deadly Premonition arriverà entro quest'anno su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Nel mese di febbraio di quest'anno, Arc System Works ha annunciato che pubblicherà il nuovo gioco di Hidetaka "SWERY65" Suehiro intitolato The Missing. Il gioco sarà sviluppato da White Owls, studio dello stesso Suehiro.Ora, grazie a Gematsu, apprendiamo che il publisher e Suehiro hanno confermato che l'action adventure game The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories arriverà in formato digitale per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ...

Il multiplayer Deathgarden verrà pubblicato nel 2019 su PC - Xbox One e PS4 : Deathgarden è un multiplayer in sviluppo presso Behaviour Digital Inc. Il team ha annunciato che il 14 agosto il titolo entrerà in fase early access con un costo di $14.99. Il gioco completo sarà invece disponibile su PC, PS4 e Xbox One a inizio 2019.Come riporta Gamingbolt, chi ha intenzione di provare il gioco può farlo gratuitamente fino al 21 agosto. Se invece deciderete di pre ordinare il titolo, verrà automaticamente aggiornato alla ...

Koei-Tecmo tiene a precisare che non ci sono piani per portare Nioh su Xbox One : Nioh è un di quei titoli third party AAA che al momento del lancio hanno goduto dell'esclusività PS4, titoli simili sono Nier: Automata and Persona 5.Come riporta Gamingbolt, molti utenti che utilizzano Xbox One erano molto speranzosi circa l'arrivo dell'action sulla piattaforma Microsoft, esattamente come avvenuto per Nier: Automata qualche anno fa. Qualche giorno fa il sito di informazione ha riportato di come ci potesse essere la possibilità ...

PES 2019 Demo Download Per Playstation 4 - Xbox One e PC : PES 2019: disponibile al Download la Demo per PS4, Xbox One e PC Windows. Tutto quello che devi sapere sulla Demo di PES 2019 appena rilasciata. PES 2019 Demo Download Da Oggi Grandi novità per i fan di PES 2019. Come annunciato, puntuale come un orologio svizzero, la Demo di PES 2019 è disponibile al Download per Playstation 4, […]