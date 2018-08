X-Files Il Film stasera in tv 13 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: X-FILES - IL FILM RAI 4- Info streaming del film con Gillian Anderson e David Duchovni (oggi 13 agosto 2018) - #X-… - zazoomblog : X-FILES - IL FILM RAI 4- Info streaming del film con Gillian Anderson e David Duchovni (oggi 13 agosto 2018) - #X-… - piergiorgio1968 : Tanti auguri a @GillianA. Noi cinquantenni... - wwwFILMit : (Video) I 50 anni di Gillian Anderson, cinque ruoli da non dimenticare oltre X-Files -

(Di lunedì 13 agosto 2018) X-Ilè ilin tv lunedì 132018 in onda in seconda serata su Rai 4 alle ore 23:00. La pellicola diretta da Rob Bowman con protagonisti David Duchovny e Gillian Anderson. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV X-Ilin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: X-USCITO IL: 9 ottobre 1998 GENERE: Fantascienza ANNO: 1998 REGIA: Rob Bowman CAST: David Duchovny, Gillian Anderson, Martin Landau, Armin Mueller-Stahl, Blythe Danner, William B. Davis, Glenne Headly, Terry O’Quinn, Mitch Pileggi, Lucas Black, Jeffrey DeMunn, John Neville, Michael Shamus Wiles, Dean Haglund, Bruce Harwood, Tom Braidwood DURATA: 116 Minuti X-Il...