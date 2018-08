Windows 10 potrà essere installato su tutti i Chromebook?

surface-phone

(Di lunedì 13 agosto 2018) Abbiamo già scoperto di recente grazie ad alcuni leak come Google potrebbe a breve presentare Campfire, una sorta di Bootcamp appositamente dedicato ai Pixelbook. Quest’oggi è trapelata un’altra indiscrezione lanciata dalla community di XDA Developers che, analizzando il codice interno, avrebbe scoperto che in realtà l’azienda di Mountain View starebbe attualmente pensando di sviluppare il nuovo Campfire pere non solo per il proprio dispositivo che, ricordiamo, essendo di fascia alta ha un costo tutto tranne che accessibile. Ciò significa chei PC dotati di Chrome OS potranno, grazie a questo software ufficiale e certificato Google, installare10 in tutta tranquillità senza ricorrere a programmi di terze parti che possonoinstabili o manomessi. Ovviamente il significato di “i PC” è molto relativo in quanto ...