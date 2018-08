Whatsapp | le funzioni segrete che nessuno utilizza | ecco 3 trucchi da scoprire

Conoscete queste Funzioni di Whatsapp ? : Abbiamo selezionato alcune Funzioni di WhatsApp che sebbene siano diffuse non tutti conoscono. E voi le Conoscete ? Conoscete queste Funzioni di WhatsApp? WhatsApp è l’app di messaggistica più diffusa al mondo, vola verso i due miliardi di utenti attivi che la usano in tutte le sue Funzioni ma probabilmente molti di voi utilizzano solo le […]

Conoscete queste Funzioni di Whatsapp ? : Abbiamo selezionato alcune Funzioni di WhatsApp che sebbene siano diffuse non tutti conoscono. E voi le Conoscete ? Conoscete queste Funzioni di WhatsApp? WhatsApp è l’app di messaggistica più diffusa al mondo, vola verso i due miliardi di utenti attivi che la usano in tutte le sue Funzioni ma probabilmente molti di voi utilizzano solo le […]

Whatsapp - introdotte due nuove funzioni : broadcast nei gruppi e cambio numero : Le novita' riguardanti i sistemi di messaggistica sono oramai un'abitudine piacevole per gli utenti smartphone [VIDEO]. In particolar modo gli sviluppatori di Whatsapp stanno cercando di implementare al massimo il noto social network, in particolar modo riguardo ai gruppi chat. Ed è proprio dei gruppi chat che parleremo in questo articolo, sopratutto della nuova modalita' broadcast disponibile anche per i gruppi e della possibilita' di informare ...