West Nile | nuova vittima in Italia | boom di casi

(Di lunedì 13 agosto 2018)delin, dove si contano già diversi morti per la patologia, l’ultimo dei quali registrato oggi. Secondo il bollettino dell’Ecdc, il Centro Europeo di Controllo delle malattie, aggiornato al 9 agosto, dall’inizio dell’epidemia l’ha segnalato 123umani sui 231 totali, la Grecia 59, la Romania 23 e la Francia 2. All’organismo sono stati notificati sette morti, tre in, tre in Grecia e uno in Romania, ma il conto almeno per il nostro paese è destinato ad aumentare di qualche unità. Una paziente oncologica terminale settantaquattrenne, estremamente immunodepressa, che era stata infettata dal virus, è deceduta questa mattina all’Ospedale di Oderzo (Treviso). Il, spiega il sito del Centro Nazionale Sangue dell’Iss, si trasmette attraverso la puntura di una zanzara di genere Culex, ...