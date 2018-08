West Nile | il Centro Nazionale Sangue | “Ci sono 24 donatori positivi”

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018)ventiquattrodipositivi al virus delstati individuati finora in Italia grazie al sistema di sorveglianza. Lo segnala il– Istituto Superiore di Sanità su Twitter, sottolineando come il test che viene effettuato garantisce la sicurezza degli emocomponenti. “Il piano – spiega il Cns – prevede la diramazione di un alert immediato non appena il virus venga isolato in un pool di zanzare, in un esemplare di avifauna o in un equide. A seguito della segnalazione le strutture trasfusionali delle province interessate hanno l’obbligo di introdurre il test NAT per tutte le donazioni. Tale test, che va effettuato contestualmente alla donazione di, permette di rilevare la presenza del WNV e di evitare cosi’ la trasmissione trasfusionale dell’infezione”. Il test viene consigliato anche ...